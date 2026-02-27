Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Unas 200 personas se concentran ante el Cabildo de Tenerife para exigir que se mantenga el contrato con la protectora Adepac

Los manifestantes reclaman a la presidenta insular que garantice la continuidad del convenio del albergue de Ravelo, donde se atiende a cerca de 390 perros

Santa Cruz de Tenerife

Alrededor de 200 personas, acompañadas de varios perros, se concentraron en la mañana de este jueves en la plaza anexa al Cabildo de Tenerife para reclamar que se mantenga el contrato con la protectora Adepac, encargada de gestionar el albergue comarcal de Ravelo.

La movilización tuvo lugar antes de la celebración del pleno del Cabildo de Tenerife y estuvo marcada por consignas como “Cabildo cumple” o "los perros de Adepac no se tocan”. Los asistentes defendieron la continuidad del convenio que permite el funcionamiento del centro, donde actualmente se atiende a unos 390 canes.

Reivindicación antes del pleno

La protesta coincidió con la celebración de la sesión plenaria en la que, según los convocantes, se abordará una moción relacionada con la situación del albergue. Desde la protectora solicitan que el Cabildo respalde la iniciativa presentada por el PSOE y que, en caso de no aprobarse en esta sesión, se convoque una reunión la próxima semana para abordar el futuro del contrato.

La presidenta de Adepac, Yajaira Tovar, insistió durante la concentración en que el contrato con la institución insular sigue vigente y que es necesario dotarlo del presupuesto suficiente para garantizar tanto el cuidado de los animales como la estabilidad laboral de los trabajadores del centro. Según explicó, el mantenimiento diario del refugio requiere recursos constantes, más allá del apoyo que prestan voluntarios.

Debate sobre el modelo de gestión

Uno de los puntos de fricción gira en torno al modelo de financiación y adjudicación. Desde Adepac cuestionan la posibilidad de que el servicio pase a un sistema de concurrencia competitiva entre protectoras, al considerar que podría generar incertidumbre entre los colectivos animalistas.

En Tenerife existen en torno a 70 asociaciones y colectivos vinculados a la protección animal, según datos del propio sector. Desde la protectora se preguntan cómo se determinaría el reparto de fondos en ese contexto y si el actual servicio quedaría garantizado.

