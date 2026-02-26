El Gobierno central pone en marcha el proyecto de la futura central hidrolétrica de Güimar

El Gobierno de España ha puesto en marcha este jueves el procedimiento para construir la futura central hidroléctrica de bombeo reversible de Güímar, en Tenerife, con una inversión de más de 1.000 millones de euros.

En unas declaraciones difundidas por su departamento, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anuncia que Transición Ecológica ha comunicado ya al Gobierno de Canarias "el pistoletazo de salida" del futuro salto hidrolétrico de Güimar.

"Se podrá recuperar un espacio degradado (unas antiguas canteras de áridos) y tener un salto de agua semejante al de Gorona del Viento (en servicio desde 2014) o Chira-Soria (en construcción en la actualidad) con más de 200 megavatios", señala.

Pendiente de las declaraciones de impacto ambiental

Torres recuerda que fue el Gobierno de Canarias que él presidió (2019-2023) el que apostó "claramente" por esa central.

"Ya es una realidad porque da sus primeros pasos, que no tendrá marcha atrás con el pistoletazo de salida de este proyecto. Esperemos que el Gobierno de Canarias haga pronto las declaraciones de impacto y que las obras puedan comenzar en el año 2027", apunta.

Como en el caso del Salto de Chira en Gran Canaria, la central de Güímar está llamada a potenciar la extensión de las energías renovables en Tenerife, al ofrecer una forma de almacenar la electricidad que generan en momentos de baja demanda en forma de agua embalsada en altura, que luego se deja caer hacia unas turbinas.

Según detalla el Ministerio de Política Territorial, tendrá una vida útil superior a 75 años y proporcionará un ahorro de 200 millones de euros anuales frente al sistema actual de generación de electricidad de la isla, basado fundamentalmente en centrales térmicas que utilizan hidrocarburos importados.