Sigue en directo la última hora del tiempo en Tenerife | La DANA deja nieve en el Teide y lluvias en Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha decidido este jueves cerrar de forma preventiva varios accesos al Parque Nacional del Teide después de la nevada caída durante la pasada noche, que ha acumulado hasta tres centímetros de nieve en diferentes zonas de la cumbre.

La restricción afecta a la TF-21 en el tramo comprendido entre La Caldera y el Teleférico, incluida la entrada por Boca Tauce, así como a la TF-24 a partir del cruce de Los Loros.

El Gobierno de Canarias amplía los avisos por la DANA: las tormentas se suman al oleaje, viento, lluvia, calima y nieve La Dirección General de Seguridad y Emergencias mantiene la alerta por fenómenos costeros con olas de hasta cinco metros en las costas del Archipiélago

Una nueva DANA golpea Tenerife con nieve en el Teide, rachas de más de 90 kilómetros por hora y fuerte oleaje La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, pide prudencia ante el empeoramiento del tiempo, con lluvias en el norte de la Isla y el descenso acusado de las temperaturas

Nieve en el Teide: estas son las carreteras que están cerradas La nieve, con un espesor de hasta tres centímetros obliga al Cabildo de Tenerife a cortar varios tramos de la TF-21 y la TF-24

Raúl Robledo Tenerife afronta un jueves con lluvias, heladas y vientos muy fuertes, según el pronóstico de la Aemet La Agencia Estatal de Meteorología prevé para el 26 de febrero en el Archipiélago una jornada de inestabilidad con chubascos, descenso de temperaturas y olas de hasta cuatro metros

El Día Estos son los avisos de la Aemet en Canarias para el viernes 27 de febrero de 2026.

El Día Posibles nevadas el jueves 26 de febrero en las cumbres de Tenerife.

El Día El Gobierno de Canarias recuerda los avisos activados por mal tiempo en Canarias.

Andrea Saavedra ¿Está el campo canario preparado para una invasión de langostas? El episodio de calima provoca la llegada de cientos de insectos a las Islas

Aránzazu Fernández Canarias activa la alerta por fenómenos costeros y declara prealertas por viento, lluvia de barro y nieve ante la llegada de una borrasca La Aemet prevé olas de hasta cinco metros en las costas y vientos fuertes del norte en el Archipiélago mañana jueves, 26 de febrero