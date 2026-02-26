Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mercado de alquiler en CanariasCD TenerifeNuevas guaguas en TenerifeRey de NoruegaMuere TejeroEnjambres sísmicos en el TeideNueva DANA en Canarias
instagramlinkedin

En Directo

Sigue en directo la última hora del tiempo en Tenerife | La DANA deja nieve en el Teide y lluvias en Tenerife

El Cabildo de Tenerife a cortar varios tramos de la TF-21 y la TF-24 para impedir el acceso al Parque Nacional del Teide

Nevada en el Teide

Nevada en el Teide

Ver galería

Nieve en el Teide / ED

Aránzazu Fernández

Haridian del Pino

El Cabildo de Tenerife ha decidido este jueves cerrar de forma preventiva varios accesos al Parque Nacional del Teide después de la nevada caída durante la pasada noche, que ha acumulado hasta tres centímetros de nieve en diferentes zonas de la cumbre.

La restricción afecta a la TF-21 en el tramo comprendido entre La Caldera y el Teleférico, incluida la entrada por Boca Tauce, así como a la TF-24 a partir del cruce de Los Loros.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 500 euros por llevar la baliza V16 en la guantera pero no llevar este documento fundamental para la circulación: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  2. Abatido a tiros tras matar a su hijo y dejar muy grave a su mujer en Tenerife
  3. La Aemet avisa: Tenerife mantendrá este martes la calima y avisa hasta cuándo durará
  4. Así será la Ciudad del Cine de Tenerife: 680 millones, 13 platós, 15.000 empleos
  5. Tenerife encadenará cuatro días festivos en abril: estas son las fechas
  6. El Gobierno de Canarias anuncia que el nuevo reglamento para caravanas y autocaravanas llegará en abril o mayo
  7. El guachinche de Tenerife escondido en un garaje donde el conejo frito es la estrella: raciones generosas y precios económicos
  8. El Teide registra 6.000 terremotos en solo 32 horas: tres terremotos por minuto en el último enjambre

Tenerife da por termina la declaración de emergencia hídrica

Tenerife da por termina la declaración de emergencia hídrica

Sigue en directo la última hora del tiempo en Tenerife | La DANA deja nieve en el Teide y lluvias en Tenerife

Sigue en directo la última hora del tiempo en Tenerife | La DANA deja nieve en el Teide y lluvias en Tenerife

Una nueva DANA golpea Tenerife con nieve en el Teide, rachas de más de 90 kilómetros por hora y fuerte oleaje

Una nueva DANA golpea Tenerife con nieve en el Teide, rachas de más de 90 kilómetros por hora y fuerte oleaje

El Gobierno de Canarias amplía los avisos por la DANA: las tormentas se suman al oleaje, viento, lluvia, calima y nieve

El Gobierno de Canarias amplía los avisos por la DANA: las tormentas se suman al oleaje, viento, lluvia, calima y nieve

La Policía Nacional detiene en Italia al sospechoso de un robo con violencia y dos tentativas de homicidio en el sur de Tenerife

La Policía Nacional detiene en Italia al sospechoso de un robo con violencia y dos tentativas de homicidio en el sur de Tenerife

Nieve en el Teide: estas son las carreteras que están cerradas

Nieve en el Teide: estas son las carreteras que están cerradas

El mapa que permite a los conductores tinerfeños detectar balizas antes de encontrárselas en carretera

El mapa que permite a los conductores tinerfeños detectar balizas antes de encontrárselas en carretera

Juan Jesús Méndez Siverio, propietario de bodegas Viñátigo: "La filoxera puede evitar el declive de la viticultura canaria"

Juan Jesús Méndez Siverio, propietario de bodegas Viñátigo: "La filoxera puede evitar el declive de la viticultura canaria"
Tracking Pixel Contents