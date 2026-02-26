Tenerife da por terminada la situación de emergencia hídrica

La Mesa de la Sequía da por finalizada la declaración de emergencia hídrica vigente en Tenerife desde mayo de 2024. El acuerdo se basa en que las lluvias registradas durante los últimos meses han elevado de forma notable el caudal almacenado en las balsas de la Isla y que las obras hidráulicas de urgencia se encuentran muy avanzadas. La decisión fue adoptada durante la reunión celebrada ayer, en la que se valoró que el escenario actual es muy diferente al de hace casi dos años. Entonces, las 21 balsas de Tenerife tenían cubierta el 39% de su capacidad y ahora se aproximan al 70% del caudal de 5.039.967 metros cúbicos.

La evolución climatológica favorable, con precipitaciones intensas durante el invierno 2025-2026, permitió incrementar de forma notable las reservas hidráulicas. Han aumentado un 146% respecto a los niveles existentes en la anterior Mesa de la Sequía, celebrada en octubre de 2025, cuando se prorrogó la declaración cuatro meses, y un 50% respecto a enero de 2025, registrando las mejores cifras de almacenamiento de los últimos seis años.

En este sentido, las 21 balsas que gestiona la empresa pública de Balsas de Tenerife (Balten), presentan niveles óptimos, en general. Como ejemplos, cabe señalar las del sur, tradicionalmente más llenas por el aporte del agua regenerada. Entre ellas se encuentra El Saltadero, en Granadilla, que está al 99% de su capacidad;Trevejos, en Vilaflor, con el 74% de su caudal;Lomo del Balo, en Guía de Isora, al 97% de la capacidad, o Copabona, en Arico, que retiene el 92%. Estas cifras permiten garantizar el abastecimiento y asegurar niveles adecuados para la actividad agrícola, consolidando la recuperación del sector primario tras los episodios de sequía pertinaz.

Desde la declaración de la emergencia hídrica en mayo de 2024, el sistema hidráulico insular incorporó de media 34.497 metros cúbicos diarios adicionales al sistema gracias a medidas de desalación, reutilización, nuevas aportaciones y soluciones de emergencia que hoy siguen en producción. La finalización en las próximas semanas de las obras hidráulicas estratégicas, incluidas entre las 75 acciones previstas en la emergencia, permitirá alcanzar 54.000 metros cúbicos, que serán 80.000 a final de año. Las actuaciones estaban orientadas a prevenir riesgos de desabastecimiento por la sequía y el contexto de crisis climática. En ningún caso ha sido necesaria aplicar restricciones al consumo o el abastecimiento humano.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, subraya que «la realidad ha cambiado» y los datos avalan el cierre de esta etapa. En este sentido, las reservas de agua en Tenerife se sitúan al mayor nivel registrado en los últimos seis ejercicios. Además, el presente año hidrológico ha sido claramente favorable frente a los seis anteriores, con precipitaciones muy superiores a la media. Los indicadores técnicos confirman que la sequía agrícola ha quedado atrás.

Desde la declaración de la emergencia en mayo de 2024 se han ejecutado o puesto en marcha actuaciones clave como la depuradora portátil en el área Metropolitana; módulos adicionales de desalación en varias comarcas de la Isla; la ampliación y mejora de infraestructuras de depuración y reutilización de agua regenerada; el refuerzo operativo del Canal del Norte con nuevas actuaciones técnicas y de gestión, así como la mejora del rendimiento de instalaciones hidráulicas existentes que ya están aportando caudales al sistema, aunque continúen en fase de optimización.

Además, se encuentran en fase avanzada de ejecución o finalización infraestructuras estratégicas como la ampliación de la Estación de Aguas Residuales (EDAR) de Santa Cruz;la ampliación de las Estaciones Desaladoras de Agua de Mar (EDAM) de Abona (Granadilla) y del Oeste (Guía de Isora), actualmente en fase de pruebas técnicas;la nueva EDAM de El Tablero (Adeje); la reutilización de aguas regeneradas hacia el sistema de regadío de Abona y la puesta en marcha del Pozo La Mocana (Güímar), con los trabajos muy avanzados a día de hoy.

Rosa Dávila resalta que «levantar la emergencia no significa que el problema del agua esté resuelto definitivamente». Por ello, el Cabildo continuará ejecutando las infraestructuras estratégicas previstas, entre ellas nuevas desaladoras, ampliaciones de capacidad, sistemas de reutilización y mejoras en la red de impulsiones, con el objetivo de consolidar un modelo de seguridad hídrica estructural que permita anticiparse a futuras situaciones de escasez. La presidenta agradece el trabajo del Consejo Insular de Aguas de Tenerife y de Balten, así como de los ayuntamientos, del personal técnico y del sector agrícola por su «responsabilidad y compromiso» durante la etapa de emergencia.