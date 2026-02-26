Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mercado de alquiler en CanariasCD TenerifeNuevas guaguas en TenerifeRey de NoruegaMuere TejeroEnjambres sísmicos en el TeideNueva DANA en Canarias
instagramlinkedin

Tenerife da por terminada la declaración de emergencia hídrica

La Mesa de la Sequía toma el acuerdo teniendo en cuenta que la lluvia eleva el nivel de las balsas y el avance de las obras hidráulicas de urgencia

Así están las balsas de Tenerife

Así están las balsas de Tenerife

Arturo Jiménez

José Domingo Méndez

Santa Cruz de Tenerife

La Mesa de la Sequía decide dar por finalizada la declaración de emergencia hídrica vigente en Tenerife desde mayo de 2024. El acuerdo se basa en que las lluvias registradas durante los últimos meses han elevado de forma notable el caudal almacenado en las balsas de la Isla y que las obras hidráulicas de urgencia se encuentran muy avanzandas.

La decisión fue adoptada durante la reunión celebrada esta mañana, en la que se valoró que el escenario actual es muy diferente al de hace casi dos años. Entonces, las 21 balsas de Tenerife tenían cubierta el 39% de su capacidad, pero en la actualidad se aproximan al 70% del caudal.

La evolución climatológica favorable, con precipitaciones intensas durante el invierno 2025-2026, ha permitido incrementar de forma notable las reservas hidráulicas, que han aumentado un 146% respecto a los niveles existentes en la anterior Mesa de la Sequía y un 50% adicional respecto a enero de 2025, registrando las mejores cifras de almacenamiento de los últimos seis años.

Desde la declaración de la emergencia en mayo de 2024, el sistema hidráulico insular ha experimentado un refuerzo sin precedentes, con la incorporación de 34.497 metros cúbicos diarios adicionales al sistema gracias a medidas de desalación, reutilización, nuevas aportaciones y soluciones de emergencia que hoy siguen en producción.

Noticias relacionadas y más

(Habrá ampliación)

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 500 euros por llevar la baliza V16 en la guantera pero no llevar este documento fundamental para la circulación: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  2. Abatido a tiros tras matar a su hijo y dejar muy grave a su mujer en Tenerife
  3. La Aemet avisa: Tenerife mantendrá este martes la calima y avisa hasta cuándo durará
  4. Así será la Ciudad del Cine de Tenerife: 680 millones, 13 platós, 15.000 empleos
  5. Tenerife encadenará cuatro días festivos en abril: estas son las fechas
  6. El Gobierno de Canarias anuncia que el nuevo reglamento para caravanas y autocaravanas llegará en abril o mayo
  7. El guachinche de Tenerife escondido en un garaje donde el conejo frito es la estrella: raciones generosas y precios económicos
  8. El Teide registra 6.000 terremotos en solo 32 horas: tres terremotos por minuto en el último enjambre

Tenerife da por terminada la declaración de emergencia hídrica

Tenerife da por terminada la declaración de emergencia hídrica

Nieve en el Teide: estas son las carreteras que están cerradas

Nieve en el Teide: estas son las carreteras que están cerradas

Sigue en directo la última hora del tiempo en Tenerife | La DANA deja nieve en el Teide y lluvias en Tenerife

Sigue en directo la última hora del tiempo en Tenerife | La DANA deja nieve en el Teide y lluvias en Tenerife

Una nueva DANA golpea Tenerife con nieve en el Teide, rachas de más de 90 kilómetros por hora y fuerte oleaje

Una nueva DANA golpea Tenerife con nieve en el Teide, rachas de más de 90 kilómetros por hora y fuerte oleaje

El Gobierno de Canarias amplía los avisos por la DANA: las tormentas se suman al oleaje, viento, lluvia, calima y nieve

El Gobierno de Canarias amplía los avisos por la DANA: las tormentas se suman al oleaje, viento, lluvia, calima y nieve

La Policía Nacional detiene en Italia al sospechoso de un robo con violencia y dos tentativas de homicidio en el sur de Tenerife

La Policía Nacional detiene en Italia al sospechoso de un robo con violencia y dos tentativas de homicidio en el sur de Tenerife

El mapa que permite a los conductores tinerfeños detectar balizas antes de encontrárselas en carretera

El mapa que permite a los conductores tinerfeños detectar balizas antes de encontrárselas en carretera

Juan Jesús Méndez Siverio, propietario de bodegas Viñátigo: "La filoxera puede evitar el declive de la viticultura canaria"

Juan Jesús Méndez Siverio, propietario de bodegas Viñátigo: "La filoxera puede evitar el declive de la viticultura canaria"
Tracking Pixel Contents