Tenerife da por terminada la declaración de emergencia hídrica

La Mesa de la Sequía decide dar por finalizada la declaración de emergencia hídrica vigente en Tenerife desde mayo de 2024. El acuerdo se basa en que las lluvias registradas durante los últimos meses han elevado de forma notable el caudal almacenado en las balsas de la Isla y que las obras hidráulicas de urgencia se encuentran muy avanzandas.

La decisión fue adoptada durante la reunión celebrada esta mañana, en la que se valoró que el escenario actual es muy diferente al de hace casi dos años. Entonces, las 21 balsas de Tenerife tenían cubierta el 39% de su capacidad, pero en la actualidad se aproximan al 70% del caudal.

La evolución climatológica favorable, con precipitaciones intensas durante el invierno 2025-2026, ha permitido incrementar de forma notable las reservas hidráulicas, que han aumentado un 146% respecto a los niveles existentes en la anterior Mesa de la Sequía y un 50% adicional respecto a enero de 2025, registrando las mejores cifras de almacenamiento de los últimos seis años.

Desde la declaración de la emergencia en mayo de 2024, el sistema hidráulico insular ha experimentado un refuerzo sin precedentes, con la incorporación de 34.497 metros cúbicos diarios adicionales al sistema gracias a medidas de desalación, reutilización, nuevas aportaciones y soluciones de emergencia que hoy siguen en producción.

