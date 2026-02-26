Tenerife afronta un jueves con lluvias, heladas y vientos muy fuertes, según el pronóstico de la Aemet

Canarias vivirá este jueves una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica, con lluvias débiles, descenso de las temperaturas máximas y viento moderado del norte con intervalos de fuerte, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El organismo estatal apunta además a condiciones marítimas adversas, con fuerte marejada y mar de fondo del noroeste que podría alcanzar entre tres y cuatro metros, disminuyendo al final del día.

Descenso de temperaturas y lluvias débiles en varias islas

La previsión general para el Archipiélago indica precipitaciones débiles, localmente moderadas en el norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas máximas experimentarán un descenso ligero en zonas costeras y más acusado en medianías y cumbres. En puntos altos de Tenerife y Gran Canaria, la bajada podría ser notable, informa Efe.

Las mínimas, por su parte, se mantendrán estables o descenderán ligeramente.

El viento soplará del norte con intensidad moderada, aunque se esperan intervalos fuertes en zonas expuestas y rachas muy fuertes en áreas concretas, especialmente en Lanzarote, Fuerteventura y en las vertientes este y oeste del resto de islas.

Estado del mar y condiciones costeras

En cuanto al estado del mar, la AEMET prevé viento del norte de fuerza 5 o 6, alcanzando localmente fuerza 7. Se espera fuerte marejada, con áreas de mar gruesa mar adentro y mar de fondo del noroeste de entre tres y cuatro metros, reduciéndose progresivamente hasta situarse entre dos y tres metros al final de la jornada.

Estas condiciones obligan a extremar la precaución en actividades náuticas y en zonas próximas al litoral.

Previsión del tiempo por islas para este jueves en Canarias

Tenerife

En Tenerife, el norte registrará lluvias débiles persistentes, mientras que en el resto de la isla se alternarán intervalos nubosos y precipitaciones ocasionales. Por la tarde podrían registrarse chubascos en el sur.

Las máximas bajarán en costas y de forma más acusada en medianías y cumbres. Se prevén heladas débiles en zonas altas. En Santa Cruz de Tenerife, las temperaturas estarán entre 18 y 21 grados.

El viento será moderado del norte, con rachas muy fuertes en el extremo oeste, en zonas bajas del sureste y en la dorsal y altas cumbres.

La Gomera

En La Gomera predominarán los cielos nubosos en el norte, con lluvias débiles persistentes. Las temperaturas máximas descenderán ligeramente en costas y de forma moderada en medianías.

En San Sebastián de La Gomera se esperan valores entre 18 y 22 grados. El viento registrará rachas muy fuertes en vertientes este y oeste y en zonas altas.

La Palma

En La Palma, el norte tendrá lluvias débiles persistentes y el resto de la isla intervalos nubosos con precipitaciones ocasionales.

Las temperaturas máximas bajarán ligeramente en el litoral y de forma más clara en zonas de interior. En Santa Cruz de La Palma se prevén 15 grados de mínima y 20 de máxima. El viento será moderado con rachas muy fuertes en vertientes expuestas.

El Hierro

En El Hierro, el norte presentará cielos nubosos con lluvias débiles. Las máximas descenderán y las mínimas apenas variarán.

En Valverde, las temperaturas oscilarán entre 12 y 18 grados. El viento del norte será moderado, con rachas muy fuertes en la vertiente sudeste y zonas de interior orientadas al sur.

Lanzarote

En Lanzarote, el cielo estará nuboso en el noroeste, donde las lluvias débiles serán más probables a partir del mediodía. En el resto de la isla predominarán los intervalos nubosos, con tendencia a aumentar la nubosidad por la tarde.

Las temperaturas descenderán, especialmente las máximas, con un descenso notable en la vertiente noroeste. En Arrecife se prevén valores entre 17 y 23 grados. El viento del norte se intensificará por la tarde, con posibles rachas muy fuertes en el interior.

Fuerteventura

En Fuerteventura se esperan cielos nubosos y lluvias débiles, más probables en el norte. Las máximas bajarán de forma ligera a moderada y las mínimas apenas variarán.

En Puerto del Rosario, los termómetros oscilarán entre 16 y 22 grados. El viento del norte será moderado, con intervalos de fuerte en el interior y en la península de Jandía, donde no se descartan rachas muy intensas.

Gran Canaria

En Gran Canaria, el norte permanecerá nuboso con lluvias débiles persistentes, localmente moderadas. En el resto habrá intervalos nubosos con precipitaciones ocasionales.

Las temperaturas máximas descenderán ligeramente en costas y de manera moderada en medianías y cumbres, con caídas notables en zonas altas. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan entre 18 y 21 grados.

El viento del norte será moderado, con intervalos de fuerte en áreas expuestas y rachas muy fuertes en zonas bajas de las vertientes este y oeste.