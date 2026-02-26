El quiosco bar de la plaza Weyler cierra sus puertas en Santa Cruz de Tenerife tras finalizar la concesión

Santa Cruz de Tenerife se queda sin una de sus terrazas más céntricas, emblemáticas y visitadas. El quiosco bar de la plaza Weyler cierra al acabarse la concesión administrativa concedida por el Ayuntamiento capitalino para su explotación.

La normativa permitía al concesionario acogerse a una prórroga técnica para mantener abierto el local hasta la nueva adjudicación, pero ha renunciado a continuar con el servicio. De esta manera, la terraza permanecerá cerrada durante meses, incluso puede que durante más de un año, dependiendo del tiempo que se tarde en resolver la nueva concesión.

El proceso se encuentra actualmente en tramitación. En concreto, se están redactando las condiciones que tendrán que cumplir los particulares o las empresas que quieran explotar este quiosco bar. Así, no se sabe con exactitud cuándo se concederá una nueva concesión. El concejal de Infraestructuras y Patrimonio en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Javier Rivero, asegura que "antes de verano saldrá a concurso".

Se trata de uno de los quioscos más importantes de la ciudad debido a su posición estratégica. Se encuentra justo en la entrada de la calle Castillo, principal arteria comercial de la ciudad, lo que le convierte en un paso obligatorio para miles de personas a diario. Hay que recordar que las principales zonas comerciales de Santa Cruz reciben más de 4 millones de visitas mensuales.

Tras su última adjudicación, el quiosco bar se sometió a una remodelación en el año 2016. Las obras lo convirtieron en un cubo de acero. Por el día sus espejos reflejan la plaza y su vegetación. Y por la noche, ofrecía hasta su cierre una iluminación muy colorida y futurista.

Recogida de mercancía del quiosco bar de la plaza Weyler tras su cierre. / María Pisaca / MARIA PISACA

Cuando comience la nueva licitación, la empresa que resulte adjudicataria se encargará del quiosco por un plazo de diez años. Además, a cambio abonará un canon al Ayuntamiento de Santa Cruz por la ocupación del espacio público. La adjudicación anterior de 2015 establecía que el concesionario debía pagar 25.200 euros anuales.

No obstante, el próximo canon podría variar ya que depende de los pliegos administrativos que determine el Consistorio chicharrero. Para ello, se tomará de referencia el valor que tiene el establecimiento en el mercado.

Una concesión administrativa es un permiso que otorga una administración pública, en este caso el Ayuntamiento capitalino, para que una empresa privada explote un negocio durante un tiempo determinado a cambio del pago de un canon. Generalmente el plazo es de 10 años, a excepción de locales como los chiringuitos de Las Teresitas, ya que su explotación depende de una concesión de la Dirección General de Costas al Ayuntamiento, por lo que el plazo es menor, en concreto, de cuatro años.

La plaza Weyler en la que se encuentra esta terraza está declarada Bien de Interés Cultural (BIC) al estar incluida en la delimitación del Conjunto Histórico del Barrio de Los Hoteles-Pino de Oro. Este espacio es uno de los principales puntos de encuentro y paso de la ciudad.

En una situación similar se encuentra otro quiosco bar del centro de Santa Cruz. Es el de la plaza del Príncipe, pero en su caso el concesionario sí que ha decidido mantener abierto el negocio hasta la próxima adjudicación. A diferencia del proceso de Weyler, el actual gestor se acogió a la posibilidad de continuar con el servicio que contempla la Ley de Contratos del Sector Público. El proceso de licitación del quiosco bar de la plaza del Príncipe se encuentra más avanzado pero todavía en curso.

Los quioscos de Weyler y el Príncipe forman parte de una red de terrazas repartidas por espacios públicos de Santa Cruz explotadas bajo la figura de la concesión administrativa

Ambos quioscos forman parte de una red de terrazas repartidas por espacios públicos de Santa Cruz explotadas bajo la figura de la concesión administrativa. Otros destacados que se encuentran repartidos por localizaciones estratégicas de la ciudad son los quioscos de la plaza de la Paz, plaza Militar, Tomé Cano o los tres del parque García Sanabria.

Entre los quioscos mencionados se encuentra otro establecimiento que permanece cerrado. Es el caso del antes llamado Strasse Park, en el parque García Sanabria. En diciembre de 2024, cuatro meses después de que hubiese expirado el plazo de la anterior concesión, el Ayuntamiento ordenó el desalojo del establecimiento debido a que la concesionaria ignoró el requerimiento municipal.

Pero este no fue el único problema administrativo que tuvo este quiosco del Sanabria. También se le acusó de una presunta estafa a raíz de una deuda por el suministro eléctrico entre sus últimos gestores y la empresa con la que negociaron el traspaso de la concesión municipal, que ha acabado en la justicia. Aunque el pasado verano se abrió una licitación para su gestión, ésta quedó desierta. Casi un año y medio después, el Sanabria sigue sin uno de sus quioscos.