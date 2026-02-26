El proyecto de unos estudiantes de Tenerife, entre los más innovadores del país por usar IA para mejorar la gestión del agua en el campo

«En Canarias, el turismo nos quita tierra y agua, hemos perdimos la soberanía alimentaria». Esta premisa fue la que motivó a un grupo de alumnos del IES San Marcos, en Icod de los Vinos, a crear una sonda agrícola inteligente que optimice el riego mediante inteligencia artificial (IA).

La intención es utilizar esta herramienta para revolucionar la agricultura, creando modelos productivos más sostenibles y eficientes. En concreto, han diseñado una sonda agrícola de exploración que transformará la gestión del agua, uno de los problemas que trae de cabeza al sector en las Islas. «La IA ha llegado para quedarse y arrasar, por eso nos hemos preguntado cómo podemos utilizarla en el campo», explicó el coordinador de la iniciativa, Carlos De Arriba.

Este proyecto, apodado Naira, será desarrollado por estudiantes de todos los niveles de la Formación Profesional –desde el Básico hasta el Superior– de cuatro institutos: el IES Sobradillo, Teguise, La Guancha y el propio IES San Marcos. A su trabajo, se sumará el de otras entidades como el Instituto de Investigaciones Agrarias y la Universidad de La Laguna (ULL). Todos los materiales que elaboran en las aulas los trasladarán en junio a Senegal para realizar allí la toma de datos y su posterior validación.

Todos colaboran

Los chicos de enseñanzas superiores organizan cómo lo van a hacer, qué materiales necesitan y cómo los van a implementar; mientras, lo de FP Básica se encargan de las conexiones, los sensores y otros detalles. Los datos recopilados por el proyecto serán ofrecidos a empresas que estén interesadas en el ahorro de un recurso tan valioso como el agua.

El director del instituto, Santiago García, resaltó que quieren sacar pecho de esta iniciativa. «Queremos presumir del valor y el talento que tenemos en estos centros, sacarlos adelante cuesta mucho, sobre todo, en esta zona de la Isla», apuntó. Asimismo, durante la presentación de los dos proyectos de Tenerife que han sido reconocidos por la Fundación CaixaBank Dualiza, también destacó que es «muy interesante» que el alumnado de la comarca tenga acceso a ayudas que fomentan la innovación.

Empezar desde cero

Al respecto, el joven Ancor González –uno de los estudiantes inmersos en Naira– reconoció que ha sido una experiencia enriquecedora, a la par que compleja. «Empezar desde cero y llegar hasta aquí no es sencillo, cuando comencé mis estudios no tenía ningún conocimiento en este ámbito y ahora estoy en el Ciclo Superior y me va bastante bien, además sé que esta iniciativa me servirá para ganar rodaje de cara al mercado laboral», defendió.

En este sentido, los docentes involucrados en estos proyectos advirtieron que los chicos son «una montaña rusa de motivación», porque empiezan bien y luego hay etapas en las que aflojan y necesitan reconectar. Aun así, aseguraron que todos han mostrado una gran implicación y que este ha sido el elemento clave que les ha llevado a estar entre los 38 proyectos más creativos del país. «Vienen al centro antes de tiempo y se van más tarde que el resto de sus compañeros», detalló el coordinador.

Proyectos que tocan el suelo

Por su parte, el director general de Agricultura, Juan Ramón Rodríguez, agradeció a la comunidad educativa por desarrollar un proyecto que «toca el suelo» y que utiliza el conocimiento y la tecnología para mejorar su entorno.