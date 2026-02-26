EL DÍA activa una oferta flash irrepetible: suscríbete por 20€ al año

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EL DÍA pone en marcha desde este 26 de febrero una potente oferta flash para nuevos lectores digitales, con descuentos que alcanzan el 60%. La campaña estará disponible únicamente hasta el 2 de marzo de 2026, en una ventana de cinco días pensada para quienes valoran la información cercana. Al suscribirse, los lectores podrán acceder a la información más completa y rigurosa de Canarias con ahorros de hasta el 60%, una oportunidad pensada para quienes no quieren quedarse al margen de la actualidad.

La promoción incluye:

  • Suscripción de Contenidos Web anual por 20 €, frente a 49,99 € habituales (60% de descuento).
  • Edición Impresa Digital anual por 85 €, antes 170 € (50% de descuento).

Una oportunidad para acceder a la actualidad local, regional, nacional e internacional con la profundidad y el enfoque que caracterizan a EL DÍA.

Mucho más que noticias

Los suscriptores disfrutan de acceso ilimitado a todos los contenidos digitales, junto a ventajas exclusivas como:

La suscripción es flexible y puede cancelarse en cualquier momento.

Una suscripción flexible, pensada para ti

La suscripción puede cancelarse en cualquier momento, lo que convierte esta oferta en una opción segura y atractiva para quienes valoran el periodismo de calidad, la cercanía informativa sin ataduras y desean y estar al tanto de todo lo que pasa en Tenerife, Canarias, España y el mundo.

Con esta iniciativa, EL DÍA refuerza su compromiso con sus lectores y con el derecho a una información veraz, cercana y útil. En un contexto marcado por la inmediatez, detenerse a leer sigue siendo una de las mejores formas de entender lo que ocurre a nuestro alrededor.

Oferta flash por tiempo limitado

La promoción estará disponible solo hasta el 2 de marzo. La suscripción se renovará automáticamente a la tarifa vigente una vez finalizado el periodo promocional. Es la ocasión perfecta para descubrir todo lo que ofrece EL DÍA y disfrutar de información cercana, rigurosa y de calidad a un precio casi simbólico hasta 2027.

Todo desde 1,67 € euros al mes, menos de lo que cuesta un café al día. Una acción que se traduce en un año entero de buenas noticias y mejor periodismo.

👉 Haz clic en el botón "SUSCRÍBETE" y accede hoy mismo a EL DÍA con un descuento irrepetible.

TEMAS

