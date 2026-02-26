EL DÍA activa una oferta flash irrepetible: suscríbete por 20€ al año
Acceso ilimitado al periodismo de referencia en Canarias con hasta un 60% de descuento, solo hasta el 2 de marzo
EL DÍA pone en marcha desde este 26 de febrero una potente oferta flash para nuevos lectores digitales, con descuentos que alcanzan el 60%. La campaña estará disponible únicamente hasta el 2 de marzo de 2026, en una ventana de cinco días pensada para quienes valoran la información cercana. Al suscribirse, los lectores podrán acceder a la información más completa y rigurosa de Canarias con ahorros de hasta el 60%, una oportunidad pensada para quienes no quieren quedarse al margen de la actualidad.
La promoción incluye:
- Suscripción de Contenidos Web anual por 20 €, frente a 49,99 € habituales (60% de descuento).
- Edición Impresa Digital anual por 85 €, antes 170 € (50% de descuento).
Una oportunidad para acceder a la actualidad local, regional, nacional e internacional con la profundidad y el enfoque que caracterizan a EL DÍA.
Mucho más que noticias
Los suscriptores disfrutan de acceso ilimitado a todos los contenidos digitales, junto a ventajas exclusivas como:
- Newsletters exclusivas para suscriptores
- Nuevos pasatiempos premium para desconectar y entrenar la mente
- Versión mejorada de la app
- Acceso al Club del Suscriptor, que ofrece ventajas exclusivas como descuentos, sorteos y promociones especiales.
La suscripción es flexible y puede cancelarse en cualquier momento.
Una suscripción flexible, pensada para ti
La suscripción puede cancelarse en cualquier momento, lo que convierte esta oferta en una opción segura y atractiva para quienes valoran el periodismo de calidad, la cercanía informativa sin ataduras y desean y estar al tanto de todo lo que pasa en Tenerife, Canarias, España y el mundo.
Con esta iniciativa, EL DÍA refuerza su compromiso con sus lectores y con el derecho a una información veraz, cercana y útil. En un contexto marcado por la inmediatez, detenerse a leer sigue siendo una de las mejores formas de entender lo que ocurre a nuestro alrededor.
Oferta flash por tiempo limitado
La promoción estará disponible solo hasta el 2 de marzo. La suscripción se renovará automáticamente a la tarifa vigente una vez finalizado el periodo promocional. Es la ocasión perfecta para descubrir todo lo que ofrece EL DÍA y disfrutar de información cercana, rigurosa y de calidad a un precio casi simbólico hasta 2027.
Todo desde 1,67 € euros al mes, menos de lo que cuesta un café al día. Una acción que se traduce en un año entero de buenas noticias y mejor periodismo.
👉 Haz clic en el botón "SUSCRÍBETE" y accede hoy mismo a EL DÍA con un descuento irrepetible.
