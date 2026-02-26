Nuevo servicio de Urgencias de Hospitales Parque en Tenerife

Hospital Parque Tenerife pone en marcha su nuevo servicio de Urgencias, que supone una renovación integral del área antigua y que incluye zonas de atención diferenciada, tanto de medicina general como pediátrica, con el fin de ofrecer una atención óptima.

Las nuevas Urgencias ocupan una superficie útil de 235,68 metros cuadrados y se han dotado con tecnología de última generación, además de incorporar mejoras estructurales y de organización del espacio que permiten una atención más ágil y segura.

El servicio cuenta con áreas diferenciadas y optimizadas para cada tipo de necesidad sanitaria. En esta línea, cuenta con una consulta de triaje para la evaluación inicial y en la que se prioriza la atención en función de la gravedad del paciente. A esto se suman dos boxes de valoración, uno de ellos equipado para la realización de reanimación cardiopulmonar.

La nueva instalación amplía su capacidad asistencial con tres camas de observación destinadas al seguimiento y la monitorización de pacientes adultos, además de una sala de tratamiento especialmente acondicionada para la realización de procedimientos y cuidados de diversa complejidad. Asimismo, incorpora un área de observación pediátrica que permite garantizar una atención integral y el adecuado seguimiento de la evolución de los pacientes infantiles, reforzando así la calidad y continuidad del servicio.

El proyecto no solo ha incorporado nuevo equipamiento, sino que también ha transformado de forma integral las Urgencias para mejorar los flujos asistenciales y la experiencia del paciente, incluyendo un nuevo acceso adaptado para personas con movilidad reducida y camillas.

La directora territorial de Hospitales Parque en Canarias, Marta García Camí, señala que este proyecto “supone un salto cualitativo en calidad asistencial, accesibilidad y confort tanto para los pacientes como para las profesionales, en línea con el compromiso de mejora continua del centro hospitalario”. Una apuesta, asegura, con la que el grupo “reafirma el compromiso con la modernización y con la mejora continua para poder atender de una forma óptima y adecuada a todos los usuarios”.

Asimismo, destaca que las nuevas Urgencias “responden a un espacio adaptado a las necesidades actuales de la ciudadanía y que cumple con los estándares sanitarios más exigentes, convirtiéndose en un servicio en el que se combina modernidad y eficiencia”.

Sobre Hospitales Parque

Hospitales Parque es un grupo hospitalario comprometido con ofrecer una atención sanitaria de calidad, cercana y centrada en las personas. Con presencia en Canarias, Extremadura, Mallorca y Talavera de la Reina, el grupo está integrado por 7 hospitales y 3 policlínicos que combinan tecnología avanzada, equipos multidisciplinares y una amplia cartera de especialidades para garantizar un servicio integral y seguro. La red hospitalaria forma parte de la cartera de servicios del grupo Helvetia Caser, lo que refuerza su solidez y capacidad para ofrecer una atención sanitaria innovadora y orientada a las necesidades de cada paciente.