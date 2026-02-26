Una nueva DANA golpea Tenerife con nieve en el Teide, rachas de más de 90 kilómetros por hora y fuerte oleaje

Tenerife afronta en las próximas horas un nuevo episodio de inestabilidad meteorológica marcado por la posible formación de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) y una borrasca fría al este de Canarias. Ante este escenario, el Cabildo de Tenerife ha lanzado un mensaje de prudencia y responsabilidad a la población.

La presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila, ha advertido de un empeoramiento del tiempo, con precipitaciones que afectarán sobre todo al norte de la isla, un descenso notable de las temperaturas y un episodio de viento que podría intensificarse de forma significativa durante la jornada del viernes.

Lluvias, descenso térmico y nieve en las cumbres

Las previsiones apuntan a un aumento de la inestabilidad atmosférica a lo largo de las próximas horas. Se esperan lluvias persistentes en el norte de Tenerife y una bajada destacada de los termómetros.

En las zonas de mayor altitud, las precipitaciones ya han sido en forma de nieve. De hecho, las carreteras de acceso al entorno del Teide permanecen cerradas tras registrarse nevadas en la cumbre.

El cierre de vías tiene como objetivo garantizar la seguridad vial y evitar riesgos tanto para conductores como para senderistas en una zona especialmente sensible a los cambios bruscos del tiempo.

Viento muy intenso el viernes

Uno de los fenómenos más significativos de esta nueva DANA será el viento. Según las previsiones, podrían registrarse rachas superiores a los 90 kilómetros por hora en zonas altas y en las vertientes más expuestas de Tenerife.

Este aumento de la intensidad del viento se espera especialmente durante la jornada del viernes, cuando la borrasca podría situarse en una posición que favorezca aceleraciones locales.

Ante esta situación, el Cabildo recomienda extremar la precaución en carretera, sobre todo en tramos expuestos a fuertes rachas laterales, y asegurar objetos en balcones y azoteas que puedan desprenderse.

Empeora el estado del mar

Además del viento y la lluvia, se prevé un deterioro notable del estado de la mar, con especial incidencia en la costa norte de Tenerife.

El oleaje podría alcanzar alturas importantes y generar condiciones adversas en distintos puntos del litoral. Por ello, se aconseja evitar acercarse a rompientes, diques y zonas de baño durante el episodio de mala mar.