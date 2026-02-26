El mapa que permite a los conductores tinerfeños detectar balizas antes de encontrárselas en carretera

La baliza V16 entró en vigor el 1 de enero de 2026 para sustituir a los tradicionales triángulos de emergencia. Desde entonces los conductores están obligados a llevar el dispositivo para alertar de una avería o un accidente durante un desplazamiento.

La luz de emergencia debe colocarse en un lugar de rápido acceso para el conductor como es la guantera o el lateral del vehículo. De esta manera, en caso de problemas durante la conducción el conductor accederá a ella rápidamente y la colocará en la parte más lata del vehículo para alertar al resto de usuarios que circulen por la vía.

Mapa oficial de la DGT

La ventaja de las balizas V16 conectadas a la plataforma DGT 3.0 es que envían la ubicación del vehículo directamente a los centros de tráfico y esa información aparece en los paneles de la DGT para informar al resto de conductores que circulan por esa vía. Además, esa información se puede consultar en el mapa de tráfico oficial que indica las carreteras cortadas, los accidentes que hay en las carreteras españolas en cada momento, los desvíos por obras, las condiciones meteorológicas adversas y los vehículos detenidos.

En este mapa, las balizas aparecen señalizadas con el icono de peligro y al pulsar sobre alguna de ellas, el usuario puede consultar los datos como la carretera, el sentido de la vía en la que se encuentra la luz de emergencia, además de la provincia, el municipio y el momento en el que se activó.

Mapa del estado de tráfico e incidencias / DGT

Regla de los 100 segundos

La DGT ha implementado un periodo de gracia de unos 100 segundos (un minuto y medio) desde que se activa la baliza V16 hasta que el dispositivo envía la señal de geolocalización a la nube de tráfico. Si el conductor apaga la baliza antes de que transcurra ese tiempo, la señal no llega a registrarse y la DGT nunca sabrá que se encendió. Este margen permite a los usuarios comprobar que la luz de emergencia funciona correctamente.

Sin embargo, si la señal provoca la movilización innecesaria de los servicios de emergencia, los causantes se enfrentan a multas que oscilan entre los 1.500 y los 30.000 euros, además de otras responsabilidades.

No todas las balizas son válidas

Según la DGT, "se trata de una pequeña luz de emergencia de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. Incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de sí esta es o no recargable".

La DGT facilita en su web oficial a todos los conductores un listado con los modelos homologados para que los conductores españoles pueden revisar los modelos antes de realizar la compra. Los agentes recomiendan comprobar que la baliza aparece en el listado de la DGT como modelo conectado a DGT 3.0. De lo contrario, la luz de emergencia no es válida.

Un mapa alternativo al de la DGT

Más allá del mapa oficial de la DGT, existe una plataforma que muestra tanto la Península Ibérica como las Islas Canarias y las Islas Baleares que a través de iconos de balizas enseña en el punto exacto en el que se encuentra el dispositivo de preseñalización.

Este mapa está exclusivamente diseñado para visualizar las baliza. Cuando es usuario interesado toca uno de los iconos, aparece un desplegable que muestra la carretera, el punto kilométrico, el sentido, la orientación y el momento exacto en el que se conectó el dispositivo. También ofrece la comunidad autónoma, la provincia, el municipio y la posibilidad de compartirlo a través de un navegador como Waze, Google Maps o Mapas de Apple.

Mapa que muestra las balizas / mapabalizasv16

Además, distingue entre las balizas amarillas que son las que están operativas y las oscuras que son las que lo han estado recientemente. Actualizándose constantemente para informar sobre el estado de las balizas en las carreteras españolas.