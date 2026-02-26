InduCES convertirá la huella ambiental en ventaja

La sede de Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete) acogió, en formato presencial y telemático, la jornada de inicio del Proyecto InduCES bajo el lema “Huella ambiental, un mundo de posibilidades”, un encuentro concebido para ayudar a las empresas a transformar la medición de su impacto ambiental en eficiencia, innovación y competitividad.

El acto marca la presentación pública de InduCES (INDUstria Canaria para una Economía Sostenible), una iniciativa con participación institucional que incorpora además una sesión informativa sobre temáticas vinculadas a la huella ambiental y su aplicación práctica en el ámbito empresarial. Este proyecto está subvencionado al 100% por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Industria.

Herramientas prácticas

En la apertura institucional, el presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez Arranz, subrayó que “la sostenibilidad ya no es una cuestión meramente reputacional, sino un factor determinante para la viabilidad y el crecimiento empresarial”. Destacó que esta iniciativa nace para ofrecer a las pymes industriales “herramientas prácticas, acompañamiento técnico y espacios de reflexión estratégica”, y defendió que medir la huella ambiental no debe entenderse solo como un ejercicio de cálculo de indicadores, sino como “una oportunidad para identificar mejoras en eficiencia energética, gestión de residuos y optimización de procesos”. Jiménez puso en valor la colaboración público-privada y aseguró que iniciativas como InduCES permiten convertir el cumplimiento normativo en innovación, diferenciación y acceso a financiación vinculada a criterios ESG.

Industria más resiliente, eficiente y preparada

Por su parte, la directora general de Industria del Gobierno de Canarias, Ana María Zurita Expósito, destacó que la transición ecológica del tejido industrial canario apoya el desarrollo de instrumentos concretos, medibles y adaptados a la realidad de nuestras pymes que promuevan la reducción y compensación de la huella ambiental. Señaló que proyectos como InduCES contribuyen a alinear las políticas públicas con las necesidades reales del sector productivo y facilitan que las empresas incorporen la sostenibilidad como eje estratégico de gestión. Asimismo, puso en valor el compromiso del Ejecutivo autonómico con el impulso de una industria más resiliente, eficiente y preparada para afrontar los retos regulatorios y de mercado vinculados al cambio climático y la economía circular.

La presentación técnica del proyecto corrió a cargo de Rocío Jara Rodríguez, quien explicó que InduCES se desarrollará durante 12 meses, hasta el 30 de noviembre de 2026, y está dirigido a 50 empresas industriales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pertenecientes a los sectores del metal y las nuevas tecnologías, estén o no asociadas a Femete.

Metodología innovadora

El proyecto responde a una demanda creciente de apoyo técnico especializado por parte de pymes y micropymes industriales para cumplir la normativa ambiental, reducir su impacto y avanzar hacia modelos de gestión sostenibles. Para ello, incorpora una metodología innovadora y rigurosa que permite medir de forma objetiva la huella ambiental de la actividad empresarial y convertir esa información en decisiones prácticas de mejora.

El eje central será la evaluación integral de la huella ambiental -huella de carbono, hídrica y de materiales- mediante Análisis del Ciclo de Vida y estándares reconocidos internacionalmente. Esta medición permitirá identificar con precisión los principales focos de impacto -consumo de recursos, generación de residuos y emisiones- y definir acciones realistas de reducción y compensación. El proyecto incluye además un módulo específico de huella de carbono asociada a la movilidad laboral (alcance 3), así como propuestas de compensación con impacto ambiental y social positivo.

Cuatro líneas de actuación

InduCES se estructura en cuatro líneas de actuación: diseño y optimización de herramientas digitales, asesoramiento técnico personalizado en huella ambiental, acciones de sensibilización en sostenibilidad industrial y coordinación y seguimiento del proyecto. Su vocación es claramente pública y sectorial, combinando acompañamiento individualizado con generación de datos transparentes y verificables sobre el impacto ambiental del tejido industrial.

El proyecto se alinea con la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias 2022-2027 y la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, así como con la normativa vigente en materia de cambio climático, economía circular y gestión de residuos, reforzando el papel de la industria como motor de desarrollo económico y social del Archipiélago.

La jornada incluyó, además, las intervenciones de María Dolores Rodríguez De Azero, CEO de Senda Ecoway, que presentó el servicio de medición de huella de carbono de alcance 3 centrado en la movilidad laboral, así como la charla “La huella ambiental: clave para una gestión responsable y sostenible”, impartida por Cristina Rocha Sánchez, consultora de sostenibilidad y colaboradora en proyectos de descarbonización de Greener Energy Futures (Bristol, UK), que abordó conceptos fundamentales y casos de referencia para inspirar a las empresas a medir, reducir y compensar su impacto ambiental.

Las empresas interesadas en evaluar su huella ambiental, identificar los impactos críticos de su actividad y cumplir con la normativa vigente, al mismo tiempo que incorporar buenas prácticas medioambientales adaptadas a sus necesidades y potencialidades pueden acceder a la convocatoria que ya está abierta a través de www.femete.es (apartado InduCES) o desde el siguiente enlace: https://femete.com.es/portfolio/induces.