La focacceria italiana que conquista Tenerife: focaccias artesanales con auténtica materia prima italiana

En Tenerife, más concretamente en la capital, hay un rincón que conquista a los amantes de la gastronomía italiana. Se trata de Focacceria MassaMonti, "es la primera focacceria italiana auténtica que abrió en Canarias" y desde 2022 se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan una focaccia elaborada con productos auténticos y de calidad.

El creador de contenido gastronómico @manufoodhunter ha visitado recientemente el local y no ha dudado en calificar los productos como "las mejores focaccias de canarias". Destaca que todo es casero y se elabora diariamente, para ofrecer la máxima calidad a sus clientes.

Combinaciones con productos italianos

Durante su vista probó diferentes productos. Entre ellas, la Focaccia Pistachiella Grande (13 euros) elaborada con crema de pistacho, gorgonzola, mortadella con pistacho y tomate seco. También se decantó por la Focaccia Inferno Grande (11 euros), con nduja, Porchetta, berenjena al horno y rúcula fresca. "Su Porchetta la elaboran ellos mismos en el local", comenta en el vídeo.

La Focaccia Carbonara Grande (12 euros) fue otra de las elecciones, con crema de carbonara, guanciale crujiente y queso pecorino romano. "Todo casero y hecho como en la misma Italia", asegura.

Por último, el Brioche Tricolore (9 euros), con salami spianata picante, queso stracciatella y rúcula.

Además de los tamaños grandes, el local ofrece opciones medias que oscila entre los 7 y 9 euros, adaptándose al apetito de sus clientes.

Un pedazo de Italia en la capital tinerfeña

Para los amantes del dulce, es obligatoria probar el brioche casero con crema de pistacho y nata. "Es una auténtica pasada, sin duda una de las mejores que he probado en toda la isla", afirma.

La focacceria combina la materia prima italiana con un pan que elaboran ellos diariamente para ofrecer a sus clientes una experiencia auténtica. Cuenta con servicio delivery para que quienes prefieren no moverse de casa puedan degustar sus creaciones.

Apuestan por la focaccia elaborada a diario y con combinaciones que no dejan indiferentes a quienes las prueban.

Horario y ubicación

Focacceria MassaMonti se encuentra en la calle Fernando Primo de Rivera, 16, en Santa Cruz de Tenerife. Cuenta con 4,7 estrellas en Google, lo que refleja que los clientes que han probado sus elaboraciones valoran positivamente la calidad y el sabor de los productos.

Abre de miércoles a domingo en horario de 13:00 a 22:30 horas, mientras que los lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.