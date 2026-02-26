Femete sitúa a las mujeres en el centro del futuro de la industria canaria

La jornada se encuentra en el marco del proyecto “Femete en femenino”. Esta iniciativa, que cuenta con la subvención de la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias, persigue reducir la desigualdad de género y fomentar el liderazgo femenino en sectores estratégicos para la economía canaria, especialmente el metal y las nuevas tecnologías.

El acto contó con la participación de la consejera de Bienestar Social e Igualdad, María Candelaria Delgado Toledo; el presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez Arranz, y la vicedirectora del CIFP La Laguna, Antonia María García Gutiérrez, además de docentes, alumnado y mujeres referentes del ámbito industrial.

Por el talento femenino

Durante su intervención, el presidente de Femete subrayó que promover el talento femenino no es solo una cuestión de justicia social, sino una necesidad económica y estratégica. Recordó que no se puede prescindir del 50% del talento disponible si se quiere avanzar hacia un tejido productivo más innovador, competitivo y sostenible. Por su parte, la consejera María Candelaria Delgado puso en valor las políticas públicas que favorecen la igualdad real de oportunidades en ámbitos tradicionalmente masculinizados, destacando el papel de estos proyectos para generar referentes y romper estereotipos desde edades tempranas.

Experiencias, retos y oportunidades

Uno de los ejes centrales fue la mesa de debate con profesionales de referencia como María Luisa de Arcos, Patricia Araceli Barroso, Lidia Paola Padilla y Vanessa Domínguez. Las ponentes compartieron sus trayectorias y los desafíos enfrentados en sectores técnicos. Entre los mensajes más repetidos, destacaron la importancia de la formación continua, la confianza en las capacidades propias y la resiliencia, animando al alumnado a elegir su futuro profesional en función de sus intereses y talento, sin autolimitarse por prejuicios sociales.

“Femete en femenino”

Désirée Brito y Dácil Lorenzo presentaron los recursos del proyecto, que incluye una guía virtual con más de 70 recursos útiles para emprendedoras. La plataforma ofrece cuadros de mando interactivos, herramientas de inteligencia artificial para mejorar la productividad y el juego de gamificación “¿Quién es ella?” para visibilizar referentes. Asimismo, se destacaron los “amadrinamientos” entre empresarias expertas y jóvenes emprendedoras para ofrecer mentoría. La jornada concluyó con el espacio “Mentoriza en violeta”, reafirmando el compromiso de Femete con una industria inclusiva.