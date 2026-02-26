Cierran el acceso a la playa de El Guincho, en Garachico, por el derrumbe de un muro

El acceso a la playa de La Consolación, en el barrio garachiquense de El Guincho, está cerrado desde mediados de este mes a causa del derrumbe parcial de un muro. Una parte de una plataforma ubicada en la zona alta de la bahía se desprendió sin que se haya determinado la causa. Tras el precinto provisional del lugar, realizado por la Policía Local, y el informe de los trabajadores de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Garachico, se decretó el cierre total por motivos de seguridad.

Propiedad privada o pública

El Gobierno local está investigando si el área del desprendimiento se corresponde con una propiedad privada o es de titularidad municipal. Se trata del paso previo y necesario para remitir la información a la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario que determinará el procedimiento a seguir. La parcela está afectada por el dominio público marítimo-terrestre.

Cierre íntegro de la playa

El tramo de muro que cayó al agua se encuentra en un lateral de un camino de cemento que lleva hacia varias fincas dedicadas al cultivo del plátano. Por este motivo, los técnicos del Ayuntamiento de Garachico decidieron cerrar el acceso íntegro a la playa y evitar que el resto de la plataforma se vea afectada o dañe a los bañistas que se acerquen a esa zona. Los clientes del hotel situado en las inmediaciones de La Consolación tampoco pueden acceder a a esta parte del litoral de Garachico.

Antes de que llegue el verano

"Estamos agilizando todos los trámites necesarios para tomar una decisión y actuar en la zona", explicó el concejal de Playas del Gobierno local, Andrés Hernández (CC), quien no se pronunció a la hora de recabar una fecha de reapertura de la playa de El Guincho. La prudencia se sustenta en "los tiempos que requiere la administración pública" para completar los trámites. "Vamos a intentar que la zona de baño esté abierta de nuevo antes de que llegue el verano", aseguró. Previamente, Hernández espera que la Dirección General de Costas informe si es preciso reparar el muro o proceder a demoler la otra parte que permanece en pie.

A ningún sitio

La plataforma que se derrumbó de manera parcial «no lleva a ningún sitio. No es un acceso a la playa, no es nada. El peligro es que está situada encima del solarium y si alguien se mete en el agua por esa zona y se derrumba, es muy peligroso», argumentó Hernández.

Quejas por el cierre total

Según el edil, algunas personas se quejaron del cierre total de la playa. Piensan que es posible dejar abierto el acceso y disfrutar de la otra parte, pero recordó que "no se puede delimitar una zona que está en el agua. No podemos controlar que un bañista se sitúe debajo del muro cuando está nadando. De ahí, que no se pueda acceder de ningún modo a La Consolación", añadió.

Los vecinos del barrio de El Guincho "solo están inquietos por saber si el acceso de la playa estará abierto para verano o no", concluyó el responsable de Playas del Ayuntamiento de Garachico.