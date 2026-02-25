Tierra Bonita pide transparencia ante el riesgo volcánico en Tenerife y reclama activar el semáforo amarillo

La asociación Tierra Bonita ha llamado este miércoles a la población de Tenerife a exigir “transparencia” a sus gobernantes ante el actual escenario de reactivación sísmica en la isla, con el objetivo de evitar que se repitan los “graves errores” de gestión cometidos durante la erupción del Tajogaite, en La Palma.

En un comunicado, el colectivo —integrado por personas afectadas por la erupción en el Valle de Aridane— sostiene que la actuación de las administraciones públicas y de las instituciones científicas en Tenerife “sigue evidenciando” que no se han aprendido plenamente las lecciones que dejó la crisis volcánica de 2021.

El Tajogaite, en La Palma, Canarias / Agencias

Reclaman más información y preparación ciudadana

Tierra Bonita considera insuficiente “lanzar un mensaje de serenidad” desde el Cabildo de Tenerife y critica que el simulacro de emergencia anunciado se celebre dentro de ocho meses y limitado a los municipios de Guía de Isora y Santiago del Teide. También cuestiona que la actualización de los planes de emergencia municipales no se esté tramitando con carácter urgente.

A juicio del colectivo, la reactivación sísmica bajo Las Cañadas del Teide, el aumento de emisiones de gases y la ligera deformación del terreno deberían ser “indicadores suficientes” para informar en las próximas semanas a toda la población sobre cómo actuar en caso de erupción y en qué consisten los protocolos de protección civil.

La asociación plantea incluso que estas anomalías deberían llevar a valorar la activación del semáforo amarillo, primer nivel de alerta volcánica.

Denuncian falta de transparencia institucional y científica

En su comunicado, Tierra Bonita denuncia la “falta de transparencia” del Cabildo y de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias por no haber respondido, seis meses después, a una solicitud de información sobre las conclusiones de un simulacro celebrado en Garachico.

El último enjambre sísmico en El Teide (Tenerife) superó los 1.400 terremotos / E. D.

Asimismo, critica que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) no ofrezca acceso abierto a todas las series completas de deformación GNSS, datos multiparamétricos históricos o registros íntegros de emisiones difusas de CO₂ y de la red sísmica. También señala que el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) no facilitaría públicamente los registros completos de su Red Sísmica Canaria.

El colectivo advierte además de la percepción social de tensiones entre ambas instituciones, lo que, a su juicio, proyecta una imagen de falta de coordinación.

Planes de emergencia “vitales” y aún pendientes

Aunque en Tenerife está aprobado el Plan Insular de Actuación frente al Riesgo Volcánico (PAIV), la asociación lamenta que no se haya fomentado suficientemente su conocimiento entre la ciudadanía. También pregunta si existe un calendario obligatorio para culminar la actualización de los planes municipales (PEMU) y qué mecanismos de supervisión ejerce el Gobierno autonómico.

Tierra Bonita recuerda que cuando se produjo la erupción de 2021, varios municipios de La Palma no contaban con planes de emergencia plenamente operativos o actualizados, lo que, según defienden, afectó a la gestión inicial de la crisis.

“La confianza no se impone por decreto, sino que se gana demostrando transparencia y previsión”, concluye la asociación, que insta a la población tinerfeña a exigir información clara y preparación ante un posible escenario eruptivo.