El tiempo en Canarias: fuerte oleaje, lluvia de barro y nevadas en Tenerife

El Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por fenómenos costeros en El Hierro, La Gomera y La Palma, así como en el norte y oeste del resto de las islas, a partir de este miércoles, 25 de febrero. Asimismo, en las vertientes sur y este de las islas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura se ha declarado la situación de prealerta por el mismo fenómeno.

A ello se suma la llegada de una borrasca, con chubascos acompañados de vientos fuertes y polvo procedente del continente africano, dando lugar a lluvia de barro, y nevadas en las cumbres de Tenerife.