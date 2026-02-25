ÚLTIMA HORA
El tiempo en Canarias: fuerte oleaje, lluvia de barro y nevadas en Tenerife
El Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por fenómenos costeros en El Hierro, La Gomera y La Palma, así como en el norte y oeste del resto de las islas, a partir de este miércoles, 25 de febrero. Asimismo, en las vertientes sur y este de las islas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura se ha declarado la situación de prealerta por el mismo fenómeno.
A ello se suma la llegada de una borrasca, con chubascos acompañados de vientos fuertes y polvo procedente del continente africano, dando lugar a lluvia de barro, y nevadas en las cumbres de Tenerife.
Aránzazu Fernández
Canarias activa la alerta por fenómenos costeros y declara prealertas por viento, lluvia de barro y nieve ante la llegada de una borrasca
La Aemet prevé olas de hasta cinco metros en las costas y vientos fuertes del norte en el Archipiélago mañana jueves, 26 de febrero
