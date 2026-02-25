Tenerife recibe casi la mitad de las inversiones de Aena en Canarias

Tenerife recibe casi la mitad, el 48,1%, de las inversiones de Aena en Canarias durante el periodo 2027-20231. Los dos aeropuertos de la Isla recibirán 867 millones de euros de los 1.800 destinados al Archipiélago por el ente estatal. El aeropuerto Tenerife Sur recibirá 553,6 millones, la mayoría para reconstruir la terminal, cuyo proyecto definitivo estará terminado el mes próximo, dando paso a la tramitación medioambiental. En paralelo, se licitará el edificio de aparcamientos, incorporando la futura intermodalidad con el Tren del Sur. La licitación de la obra se realizará durante el verano para iniciar los trabajos en 2027, con la previsión de terminarla en siete u ocho años. En el caso de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, al que corresponden 313,4 millones de euros, la actuación principal es la ampliación de la terminal y sus proyectos estará finalizado durante este año.

Así lo anunciaron ayer el vicepresidente ejecutivo de Aena, Javier Marín, y la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, tras una reunión de trabajo a la que acudieron empresarios, colectivos, patronales y autoridades municipales. Insistieron en que mientras se llevan a cabo las obras se mantendrá siempre la operatividad y los servicios en ambas instalaciones aeroportuarias.

La mayor inversión

El aeropuerto Tenerife Sur recibirá la inversión de 553,6 millones de euros destinados a la remodelación integral de la terminal, sobre todo. Las actuales se integrarán en un edificio moderno y eficiente que incluirá la mejora de los procesos operativos y de la experiencia del pasajero, será dotado de la conexión con el futuro Tren del Sur con la construcción de un túnel o caverna donde estará la parada, y se habilitarán nuevas zonas comerciales, de restauración y espacios exteriores adaptados al clima y al incremento de la capacidad operativa y mejora del servicio.

En el aeropuerto Tenerife Norte–Ciudad de La Laguna, la inversión prevista es de 313,4 millones de euros para ampliar y modernizar el edificio terminal, donde se contempla la reforma de las áreas de facturación, embarque y recogida de equipajes; el refuerzo de los controles de seguridad y mejora de los flujos de pasajeros; el incremento de la capacidad en vuelos; la reordenación de accesos y la mejora de la intermodalidad con la futura llegada del tranvía.

Por otra parte, el Cabildo también contempla la mejora de los enlaces de la autopista con el Tenerife Norte. Esta reordenación de los accesos y aparcamientos forman parte de la remodelación integral del aeródromo con la inversión de 313 millones de euros incluida, como todas las anunciadas, en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) III 2027-2031.

Relevancia estratégica

Rosa Dávila resaltó que «la planificación aeroportuaria tiene una relevancia estratégica para la Isla». Por eso, subrayó como clave «alinear las prioridades de inversión con las necesidades reales de la Isla». Valoró que todas las recomendaciones y aportaciones del Cabildo han sido recogidas en los proyectos, incluidas la llegada del Tren del Sur y del tranvía.

Javier Marín recordó que en Tenerife Sur se va a hacer prácticamente una nueva terminal, una obra compleja que compatibilizará demoliciones con nuevas construcciones «manteniendo la capacidad y el servicio a los pasajeros». El vicepresidente ejecutivo de Aena espera que la propuesta sea aprobada por la Dirección General de Aviación Civil para posteriormente trasladarla al Consejo de Ministros, previsiblemente antes de fin de año. Marín considera que el proyecto está bien planteado y no espera «grandes dificultades en la tramitación medioambiental».

Noticias relacionadas

Aeropuertos Nacionales informó ayer de que los 867 millones que invertirá en Tenerife durante los próximos cinco años son más del doble de lo invertido por el ente en la isla en 2017 y 2025 (335 millones).