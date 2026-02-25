Tenerife, en alerta por fuerte oleaje: el Gobierno de Canarias activa el aviso por mar adversa con olas de hasta cinco metros
Se prevé vientos intensos y un fuerte oleaje que podría alcanzar entre cuatro y cinco metros de altura en los litorales más expuesto
El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago, una medida que afecta de lleno a Tenerife, ante la previsión de vientos intensos y un fuerte oleaje que podría alcanzar entre cuatro y cinco metros de altura en los litorales más expuestos.
Según ha informado el Ejecutivo autonómico, la Dirección General de Emergencias activa esta alerta desde las 16.00 horas de este miércoles 25 de febrero, en base a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Tenerife, entre las islas más afectadas
En el caso de Tenerife, la alerta se centra especialmente en las costas del norte y del oeste, donde se espera mar combinada del noroeste, con mar de fondo que puede superar los cuatro metros, especialmente en zonas abiertas al océano.
El aviso también afecta de forma directa a El Hierro, La Gomera y La Palma, donde todo su litoral permanece en alerta, mientras que en el resto de zonas costeras del Archipiélago se ha activado la situación de prealerta, al poder alcanzarse olas de más de dos metros de forma ocasional.
Vientos fuertes entre islas
La Aemet prevé además vientos del norte de fuerza 7, con velocidades de 50 a 61 kilómetros por hora, que puntualmente podrían alcanzar fuerza 8, con rachas de hasta 74 kilómetros por hora.
Estos vientos comenzarán a notarse desde la tarde del miércoles en el canal entre La Gomera y Tenerife, extendiéndose posteriormente a otros canales entre islas, lo que incrementará la peligrosidad del estado del mar.
Recomendaciones de seguridad
Ante este episodio de mal tiempo marítimo, la Dirección General de Emergencias insiste en extremar la precaución y recomienda:
- Proteger viviendas situadas en zonas expuestas a posibles invasiones del mar.
- No situarse en muelles, espigones ni zonas de rompiente, ni acercarse para hacer fotos o vídeos.
- Evitar la pesca en áreas de riesgo y no circular por carreteras cercanas a la línea de costa.
- No bañarse en playas con bandera roja, fuerte oleaje, resaca o sin vigilancia.
- No realizar actividades náuticas o deportivas ni acampar en playas afectadas por el mar de fondo.
- Asegurar el amarre de embarcaciones en lugares resguardados.
En caso de caída accidental al mar, se recomienda alejarse de la zona de rompiente, pedir auxilio y no nadar contracorriente, dejándose llevar hasta encontrar una zona de menor intensidad del oleaje.
Si se observa a una persona en peligro, se debe lanzar un objeto flotante y avisar de inmediato al 112, teléfono del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias.
