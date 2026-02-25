Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Teide ruge: así se escucha el interior del volcán en plena actividad sísmica en el oeste de Tenerife

El Instituto Volcanológico de Canarias ha podido transformar las vibraciones del suelo en sonidos audibles para el oído humano

Un investigador del IGN realiza un análisis de los últimos enjambres en Tenerife.

Andrés Gutiérrez

Víctor de Castro

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

La tierra se mueve y el origen volcánico de Canarias lleva a los movimientos sísmicos que están ocurriendo en el entorno del Parque Nacional del Teide. Distintos enjambres se han repetido en la última semana en la zona oeste de Tenerife, llegando a superar los seis mil terremotos en apenas 32 horas. El Instituto Volcanológico de Tenerife sigue con detenimiento las evoluciones que se suceden en las entrañas del volcán más alto de Europa desde su base.

Además, han logrado transformar las vibraciones del suelo en sonidos audibles para el oído humano. Esto ha sido posible por medio de la sonificación, una técnica que transforma los datos abstractos o no acústicos en sonidos que pueden ser analizados, interpretados o representados de manera artística.

Los enjambres que se han ido sucediendo estos días, incluído el sexto que está ocurriendo en estos momentos, dejan una serie de terremotos que ahora pueden ser escuchados. Una manera de oir el latir de Tenerife, lo que sucede en las entrañas del Teide. El propio Instituto ha sido el que ha colgado en sus redes sociales estos sonidos localizados el pasado 10 de febrero, a las 10:24 horas.

Sexto enjambre

Las entrañas del Teide continúan agitándose. Las estaciones del Instituto Geográfico Nacional (IGN) han registrado una nueva serie de terremotos en Tenerife, la sexta en lo que va de mes. Con este nuevo episodio, la isla acumula ya tantos enjambres sísmicos en apenas dos semanas como los contabilizados en los últimos nueve años.

El Teide visto entre la calima.

MARIA PISACA

La reiteración de estos eventos apunta a un cambio de dinámica en la actividad volcánica, lo que algunos expertos ya describen como una posible “nueva normalidad” en la que los microterremotos pasarían a formar parte del día a día del sistema volcánico tinerfeño.

