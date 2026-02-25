Santa Cruz y La Laguna cierran la red insular contra el machismo en el ocio nocturno en Tenerife. La capital se suma a la lucha contra la violencia de género en locales de diversión que impulsa el área de Igualdad y Diversidad del Cabildo. El Pleno chicharrero aprobará el viernes la adhesión al protocolo para prevenir el acoso sexual en estos espacios mientras que Aguere ya ha solicitado oficialmente su incorporación al proyecto. La iniciativa arrancó hace ocho meses con la inclusión de los tres municipios más turísticos de la Isla, Arona, Adeje y Puerto de la Cruz, que ya lo aplican. La directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León, considera "muy positiva" la suma de ambas ciudades y entiende que de esta manera "se completa el círculo".

Las instituciones y el sector privado suman de nuevo esfuerzos para que el ocio se desarrolle con garantías de respeto, igualdad y seguridad. El Cabildo renueva para ello ese Protocolo de Ocio Nocturno en Locales Privados destinado a la prevención de las violencias sexuales, un documento pionero que nace para alertar, detectar y actuar ante cualquier forma de acoso o agresión en espacios como discotecas, pubs, terrazas y salas de fiesta.

En la reunión celebrada por la Mesa Insular de Igualdad, el área hizo balance del desarrollo de un proyecto que comenzó el pasado verano en nueve locales del sur y del norte. Siete representantes de los establecimientos beneficiarios han recibido en este tiempo formación por parte de los técnicos de sus respectivos ayuntamientos. La incorporación de Santa Cruz y La Laguna es "un logro muy importante", asegura la directora insular, aunque siguen pendientes objetivos como que "Arona y Adeje amplíen la cifra de locales". Señala León que, "por fortuna, no se han registrado casos todavía, pero la formación comenzó en el último trimestre de 2025 y ahora estamos justo en el momento de la autoevaluación".

Aliados pioneros

Los ayuntamientos de Puerto de la Cruz, Adeje y Arona fueron los primeros en adherirse, junto a nueve locales de ocio nocturno. Entre ellos destacan Blanco Bar, Monkey Beach Club, Babylon Disco Gay Pub, Magnum Pub, The Roof Bar, Pez Gordo, Restensur o la discoteca Achaman. Todos se comprometieron a formar a su personal, ofrecer información a posibles víctimas y actuar de manera responsable en situaciones de violencia sexual. “El protocolo proporciona pautas claras, accesibles y eficaces sobre cómo actuar, pero sobre todo pone en el centro a las personas”, destaca Patricia León.

El documento incluye una campaña de sensibilización que se difundirá en español, inglés y alemán, con el objetivo de llegar tanto a la población residente como a quienes visitan la isla. También se entregará a los establecimientos una guía con recursos especializados para acompañar a las mujeres que lo necesiten y se establecerá una línea de colaboración directa con los cuerpos de seguridad, los servicios especializados del Cabildo y los propios ayuntamientos.

El informe Acosex, elaborado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna y promovido por el Ayuntamiento de Santa Cruz, señala que el 57% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia sexual “normalizada” en el ocio nocturno. Y solo un 8% se atreve a denunciar, lo que evidencia la necesidad de actuar desde los propios espacios de socialización. La aplicación del protocolo será voluntaria y está abierta a todos los locales de ocio nocturno de la isla. El objetivo es que esta red inicial crezca, se consolide y se convierta en una referencia para todo el Archipiélago.

Dos son las novedades para este ejercicio. Por un lado, la formación en vídeo, que no sustituirá a la presencial pero "sí la complementará" apunta León y permitirá una mayor participación de los profesionales dados los horarios con los que se suele trabajar en el sector. Por otra parte, León anuncia la repetición de la campaña de verano, con cartelería en distintos idiomas, cuya primera edición fue todo un éxito en 2025.

La reciente Mesa Insular de Igualdad trató, además del protocolo del ocio nocturno, el refuerzo de la coordinación con los ayuntamientos para impulsar políticas conjuntas en la materia. En este foro se abordaron el Plan de Prevención de la Violencia de Género en Adolescentes o el III Marco Estratégico Tenerife Violeta. Esta es una herramienta que trata de dar respuesta a nuevas demandas y necesidades detectadas en materia de igualdad, a través de una hoja de ruta diseñada de forma colectiva por 114 entidades públicas y privadas comprometidas con la lucha contra la discriminación, la violencia de género y la equiparación. Participaron representantes de 23 de los 31 municipios de la Isla que abordaron asimismo la convocatoria de subvenciones para el año 2026.