El rey Harald V, hospitalizado en Tenerife: el primer ministro de Noruega le desea pronta recuperación

El rey Harald V, de 89 años, permanece ingresado desde el martes en el Hospital Universitario Hospiten Sur, en Tenerife, debido a una infección. La Casa Real noruega informó que el monarca presenta también deshidratación, aunque su estado general es “bueno dadas las circunstancias”.

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, le deseó públicamente una pronta recuperación. “De parte de todos en Noruega, quiero desearle una pronta recuperación y un buen tratamiento”, declaró a la agencia NTB.

Vacaciones de invierno en Canarias

Harald V y la reina Sonia se encontraban en Tenerife disfrutando de las vacaciones de invierno, un destino habitual para muchos ciudadanos noruegos. De hecho, Støre defendió que “los noruegos se alegran de que el rey viaje a zonas más cálidas durante un frío invierno”, subrayando la estrecha relación turística entre Noruega y Canarias.

El médico personal del monarca se encuentra de camino a la isla y la Casa Real ha anunciado que actualizará el estado de salud del rey a lo largo del día tras su evaluación.

Antecedentes médicos y posible traslado

No es la primera vez que el rey sufre problemas de salud durante sus vacaciones. Hace dos años tuvo que ser hospitalizado en Malasia por otra infección y fue trasladado posteriormente a Oslo en un avión medicalizado. A su regreso se le implantó un marcapasos.

A lo largo de los años, el monarca —considerado el rey en activo de mayor edad de Europa— ha atravesado diversas intervenciones médicas, entre ellas la extirpación de un tumor en la vejiga en 2005, la implantación de una válvula cardíaca y una operación de rodilla.

El Gobierno noruego ha confirmado que, si fuese necesario, volvería a asumir el coste de un eventual traslado medicalizado a su país.