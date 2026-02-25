Giro del tiempo en Tenerife este miércoles: lluvia en el norte, menos calor y viento fuerte, con aviso de la Aemet por calima en Canarias
La jornada arranca estable pero irá ganando nubosidad en el norte, donde no se descartan precipitaciones desde el mediodía
Canarias amanece este miércoles con ambiente más fresco y cambios en el cielo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy lluvias débiles y ocasionales en las vertientes norte de las islas montañosas, un descenso generalizado de las temperaturas y viento intenso de componente norte, además de presencia de calima en el entorno marítimo.
En Tenerife, el día ha comenzado con cielos despejados, pero a lo largo de la mañana aumentará la nubosidad en la vertiente norte, donde podrían registrarse precipitaciones débiles desde el mediodía. En el resto de la isla predominarán los intervalos nubosos, con mayor presencia de nubes en zonas interiores del sur durante la tarde.
Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado, más acusado en el caso de las máximas del noreste. En Santa Cruz de Tenerife se esperan 16 grados de mínima y 21 de máxima, valores más bajos que en días anteriores.
El viento sopla ya moderado del norte, con intervalos de fuerte en el extremo oeste, la vertiente sureste, la dorsal y las cumbres. Por la tarde se intensificará y podrían registrarse rachas muy fuertes en estas zonas.
Situación en el resto del archipiélago
- Gran Canaria: Nubosidad creciente en el norte con posibilidad de lluvia débil desde el mediodía. Descenso térmico, más acusado en el interior.
- Las Palmas de Gran Canaria: 16º / 21º.
- Lanzarote: Intervalos nubosos aumentando a nuboso por la noche, cuando no se descarta lluvia débil. Descenso notable de máximas en la vertiente noroeste.
- Arrecife: 14º / 22º.
- Fuerteventura: Nubosidad en aumento y baja probabilidad de lluvia nocturna. Máximas en ligero descenso, especialmente en la vertiente oeste.
- Puerto del Rosario: 15º / 21º.
- La Gomera: Nuboso en el norte con posible lluvia débil. Descenso notable en máximas de zonas altas y viento fuerte por la tarde.
- San Sebastián de La Gomera: 16º / 22º.
- La Palma: Nubosidad en la vertiente norte con precipitaciones débiles ocasionales. Descenso notable en máximas del interior.
- Santa Cruz de La Palma: 14º / 18º.
- El Hierro: Aumento de nubosidad en el norte y probables lluvias débiles a partir del mediodía. Bajada notable en zonas altas.
- Valverde: 14º / 19º.
Estado del mar
Se prevé viento que irá arreciando a norte o noroeste de fuerza 3 a 6, con marejadilla aumentando a marejada y mar de fondo del noroeste de hasta cinco metros en las islas orientales. Continúa además la presencia de calima.
En definitiva, este miércoles arranca con estabilidad, pero evolucionará hacia una jornada más fresca, ventosa e inestable en el norte de las islas, marcando un claro giro respecto a días anteriores.
