Canarias impulsa mejoras en Garachico y otros cuatro municipios incluidos entre los Pueblos Más Bonitos de España

La Secretaría General Técnica ha ordenado la publicación del convenio marco de cooperación entre la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias y los ayuntamientos de Agulo, Betancuria, Garachico, Teguise y Tejeda para ejecutar actuaciones en materia de infraestructuras turísticas.

El acuerdo tiene como objetivo desarrollar proyectos alineados con las líneas estratégicas definidas para los municipios integrados en la red de Los Pueblos Más Bonitos de España, con el fin de reforzar su atractivo, mejorar los servicios y consolidar su posicionamiento como destinos singulares dentro del archipiélago.

Panorámica de Garachico. / Alicia Armas

El convenio permitirá coordinar inversiones y actuaciones orientadas a la mejora del espacio público, equipamientos turísticos y elementos patrimoniales, dentro de una estrategia que busca potenciar el turismo sostenible y la diversificación de la oferta en entornos rurales y con alto valor histórico y cultural.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico refuerza su apuesta por un modelo turístico que ponga en valor la identidad y el patrimonio de los municipios canarios con mayor proyección dentro de esta red nacional.