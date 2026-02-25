Canarias impulsa mejoras en Garachico y otros cuatro municipios incluidos entre los Pueblos Más Bonitos de España
Turismo firma un convenio con Agulo, Betancuria, Teguise, Tejeda y el municipio tinerfeño para ejecutar nuevas infraestructuras turísticas
La Secretaría General Técnica ha ordenado la publicación del convenio marco de cooperación entre la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias y los ayuntamientos de Agulo, Betancuria, Garachico, Teguise y Tejeda para ejecutar actuaciones en materia de infraestructuras turísticas.
El acuerdo tiene como objetivo desarrollar proyectos alineados con las líneas estratégicas definidas para los municipios integrados en la red de Los Pueblos Más Bonitos de España, con el fin de reforzar su atractivo, mejorar los servicios y consolidar su posicionamiento como destinos singulares dentro del archipiélago.
El convenio permitirá coordinar inversiones y actuaciones orientadas a la mejora del espacio público, equipamientos turísticos y elementos patrimoniales, dentro de una estrategia que busca potenciar el turismo sostenible y la diversificación de la oferta en entornos rurales y con alto valor histórico y cultural.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico refuerza su apuesta por un modelo turístico que ponga en valor la identidad y el patrimonio de los municipios canarios con mayor proyección dentro de esta red nacional.
- Multado con 500 euros por llevar la baliza V16 en la guantera pero no llevar este documento fundamental para la circulación: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- Abatido a tiros tras matar a su hijo y dejar muy grave a su mujer en Tenerife
- La Aemet avisa: Tenerife mantendrá este martes la calima y avisa hasta cuándo durará
- Así será la Ciudad del Cine de Tenerife: 680 millones, 13 platós, 15.000 empleos
- El restaurante de Tenerife famoso por su pollo asado que lleva más de 60 años conquistando a sus clientes
- El Gobierno de Canarias anuncia que el nuevo reglamento para caravanas y autocaravanas llegará en abril o mayo
- El Teide registra 6.000 terremotos en solo 32 horas: tres terremotos por minuto en el último enjambre
- El guachinche de Tenerife escondido en un garaje donde el conejo frito es la estrella: raciones generosas y precios económicos