El Cabildo de Tenerife apuesta por un banco de tierras para cultivar las fincas baldías

El Cabildo de Tenerife quiere rescatar las fincas improductivas de la medianía de la Isla para lo que promueve la creación de un banco de tierras, iniciativa que consiste en propiciar acuerdos entre los propietarios de las huertas y los interesados en su restauración y explotación. En ese proceso, también se incentiva el pastoreo controlado incorporando a los ganaderos mediante convenios con los dueños de las parcelas como método que también contribuirá a que el ganado ayude en el mantenimiento del suelo y la gestión del monte bajo.

La acción forma parte del Plan de Medianías centrado en la restauración de ecosistemas insulares y la prevención de incendios forestales. Para ello, la Administración insular recibirá dos millones de euros de subvención cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Permitirá desarrollar y consolidar las medidas preventivas contra el fuego en zonas de interfaz o próximas a núcleos poblaciones, acciones llevadas a cabo por el área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias.

Tras el incendio forestal de 2023

El Plan de Medianías lo puso en marcha el Cabildo tras el incendio que afectó en 2023 a una docena de municipios. La subvención de dos millones, de los que la Corporación aporta 300.000 euros (15%), fue concedida por la Fundación Biodiversidad estatal, en régimen de concurrencia competitiva, para apoyo a programas y proyectos de impulso a la bioeconomía, un proyecto debe estar ejecutado en octubre de 2027.

El relevo generacional es la otra clave, porque la media de edad de los trabajadores agrícolas es ahora de 57 años

Esta iniciativa beneficiaria de la ayuda europea se centra en las medianías y pivota en tres ejes: la autoprotección, la mejora de la biodiversidad natural y agraria y la recuperación de los terrenos abandonados, trabajos que se ejecutan a través de la empresa mixta Gesplan.

En el caso de la autoprotección, el trabajo pone el foco en asesorar y apoyar a los vecinos para generar espacios defendibles de sus casas, viviendas y accesos. Para ello, los técnicos evalúan el riesgo que derivan en medidas por parte de cuadrillas que realizan los trabajos de limpieza. El servicio incluye triturar restos vegetales como alternativa más segura a las quemas agrícolas para su utilización en acolchado o mejora del suelo con restos orgánicos.

Mejora de la biodiversidad

La mejora de la biodiversidad natural y agraria tiene como objetivo el desarrollo de medidas que beneficien al ecosistema y a la agricultura local, teniendo en cuenta que se fomenta la plantación de especies autóctonas de la zona que atraen fauna y son más resistentes al fuego, así como la creación de refugios para la fauna con la instalación de bebederos para aves y refugios para murciélagos como controladores de plagas, abejas silvestres y otros polinizadores.

El último eje es el referido a la recuperación de terrenos abandonados, que se corresponde con la apuesta por el banco de tierras como una medida fundamental en el desarrollo del Plan de Medianías.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó que la subvención de dos millones equivale a «un respaldo europeo a la estrategia de Tenerife para anticiparse al riesgo de incendios y proteger tanto el monte como a las personas que viven en las medianías». Incidió en que «la prevención es la herramienta más eficaz frente a los grandes incendios forestales» y defendió que con este Plan de Medianías «estamos actuando directamente en la interfaz urbano-forestal, que es donde se concentra la mayor vulnerabilidad».