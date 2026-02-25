Alumnos de un instituto de Tenerife crean un 'salvavidas' para mayores de zonas rurales

Airam Verde es uno de los 24 alumnos del IES La Guancha que está desarrollando el proyecto de innovación educativa LoRaSOS, para mejorar la vida de las personas mayores de su municipio. En concreto, él se encuentra cursando el Ciclo Medio de Instalaciones de Telecomunicaciones y se embarcó en el plan por dos cuestiones: «Porque creo que me ayudará a coger experiencia de cara al futuro y porque ayudaremos a quienes más lo necesitan».

Con la iniciativa que tienen entre manos –en la que participan tanto sus compañeros como los del Ciclo Superior de Sistemas de Telecomunicaciones e Informática– van a crear una red de comunicación de emergencias para proteger a este colectivo, especialmente vulnerable, incluso en zonas donde no haya cobertura.

Esta red, que ya se encuentran diseñando, enviará alertas SOS a los familiares de un mayor si este se encuentra en apuros o si, por ejemplo, ha sufrido una caída. Como experiencia piloto, arrancarán con unos 15 o 20 vecinos de La Guancha y con un procedimiento sencillo: cada uno de ellos tendrá una tarjeta con un botón y, en caso de emergencia, se mandará una señal a un repetidor y, de ahí, a la unidad central para terminar avisando de manera inmediata a sus seres queridos y a los servicios de emergencia.

Un reto social

Para el docente y coordinador de innovación del proyecto, Javier Robaina, el cuidado de los mayores es uno de los grandes retos sociales a los que se enfrenta Canarias y, sobre todo, la zona norte de Tenerife. «Todos los días vemos como vamos hablando por teléfono por la carretera y se pierde la cobertura, hay zonas rurales a las que ahora es imposible llegar», argumentó.

Para remediar esta situación, han desplegado una red loT capaz de operar en una orografía compleja –como es la de este enclave tinerfeño– que combina núcleos urbanos y terrenos rurales de viñedo. En un terreno llano, esta especie de wifi gigante puede abarcar hasta 15 kilómetros. Para llegar a las zonas más recónditas, colocarán repetidores en los viñedos de Viña Zapata, que les facilitará espacios y pruebas en entornos rurales.

Aprendizaje para el futuro

El instituto, por su parte, aporta el talento joven. «Estamos enseñándoles a usar la tecnología con impacto social y este proyecto incluso les puede servir para que el día de mañana se atrevan a crear su propia empresa», destacó el coordinador.

Los alumnos que participan no solo adquieren habilidades relacionadas con la electrónica aplicada, el montaje de equipos, la configuración de Gateways o el análisis del espectro radioeléctrico, sino que estos jóvenes también ganan empatía intergeneracional –al trabajar con personas mayores– y una mayor capacidad de emprendimiento e innovación.

La Fundación CaixaBank vio el potencial de esta iniciativa y del equipo humano que le ha dado vida y decidió que merecía ser una de las seleccionadas dentro de la Convocatoria de Ayudas Dualiza. Para el director del centro, Rubén Gallo, este reconocimiento es una gran oportunidad. «Son trabajos educativos con un sentido social que demuestran que lo que hacemos en los institutos y en la Formación Profesional (FP) puede salir fuera y tener un impacto en la sociedad», añadió.