Tenerife encadenará cuatro días festivos en abril: estas son las fechas
El 2 y 3 de abril, Jueves y Viernes Santo, se suman al fin de semana y darán paso al primer gran puente del año en la Isla
El Carnaval ya ha quedado atrás y el calendario laboral avanza hacia el primer gran descanso del año. Tenerife encadenará cuatro días festivos consecutivos en abril, coincidiendo con la Semana Santa, lo que permitirá a muchos residentes planificar escapadas, viajes o simplemente desconectar.
El próximo jueves 2 de abril (Jueves Santo) será festivo en toda la comunidad autónoma, según recoge el calendario oficial aprobado por el Gobierno de Canarias. A este día se suma el viernes 3 de abril (Viernes Santo), que es festivo de carácter nacional en todo el país, conforme al calendario publicado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Al Jueves y Viernes Santo hay que sumar, para aquellos que tengan suerte, el sábado y el domingo. De esta manera, abril traerá el primer gran descanso tras el Carnaval.
Las fechas del puente de abril
Estas son las jornadas no laborables que darán forma al primer gran descanso tras el Carnaval:
- Jueves 2 de abril: Jueves Santo (festivo en Canarias).
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo (festivo nacional).
- Sábado 4 de abril.
- Domingo 5 de abril.
Otros festivos en el calendario de 2026
Tras la Semana Santa, habrá que esperar la llegada de mayo para poder disfrutar de otro puente. El 1 de mayo, Día del Trabajador y festivo nacional, caerá este año en viernes, lo que permitirá disfrutar de otro largo puente festivo. Más adelante, el 30 de mayo se celebrará el Día de Canarias y el 15 de agosto, la Asunción de la Virgen, que también aparece marcado en el calendario laboral como festivo nacional.
