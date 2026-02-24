El Teide registra 6.000 terremotos en solo 32 horas: tres terremotos por minuto en el último enjambre

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha contabilizado unos 6.000 terremotos en apenas 32 horas durante el último enjambre sísmico registrado en Las Cañadas del Teide, en Tenerife. La actividad comenzó a medianoche del domingo y se prolongó hasta las 8.00 horas de este martes.

Aunque ninguno de los movimientos ha sido sentido por la población, la cifra ha sorprendido incluso a los expertos. El director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, ha explicado a EFE que ahora se emplea un sistema automático de detección que permite registrar muchos más eventos que antes, cuando el recuento se hacía manualmente y “muchos se escapaban”.

Un investigador del Instituto Geográfico Nacional (IGN) observa la actividad del Teide / Andrés Gutiérrez

La cifra real podría ser muy superior

Hasta ahora se estimaba que los cinco enjambres registrados en febrero —once en total desde 2016— habían generado entre 6.000 y 7.000 terremotos. Sin embargo, con el nuevo sistema de análisis, el número total sería “mucho mayor”.

La media detectada en este último episodio ha sido de tres terremotos por minuto, localizados en la zona oeste de Las Cañadas del Teide y a una profundidad de entre 8 y 10 kilómetros.

La comunidad científica coincide en que la actividad volcánica en Tenerife ha entrado en una nueva fase, marcada por la repetición de enjambres sísmicos en pocas semanas. No obstante, los expertos insisten en que aún no se puede predecir si esta situación derivará en una erupción a corto o medio plazo.

Para que ese escenario gane probabilidad, deberían registrarse señales adicionales como:

Sismos sentidos por la población

Mayor deformación del terreno

Incremento significativo en la emisión de gases

Durante la erupción del Tajogaite en La Palma (2021), el IGN utilizó un sistema con inteligencia artificial que, sin embargo, no resulta eficaz para la sismicidad de Tenerife por la baja magnitud de sus eventos actuales.

Por ahora, los expertos mantienen la vigilancia constante y recalcan que, aunque el número de terremotos impresiona, la situación sigue bajo seguimiento científico permanente.