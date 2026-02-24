Puertos de Tenerife crece sobre la media estatal
La Autoridad Portuaria supera los 8 millones de pasajeros, dispara un 25 % el tráfico de cruceros y mejora su posicionamiento en el sistema portuario español.
La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife consolidó al cierre de 2025 su posición dentro del sistema portuario estatal con crecimientos superiores a la media en numerosos indicadores clave del tráfico portuario como son los pasajeros en sus diferentes modalidades, número de buques, mercancías y movimiento de contenedores, especialmente en la modalidad de tránsito internacional.
Más en detalle, durante el pasado año nuestros puertos superaron los ocho millones de pasajeros, lo que supone un incremento del 9,5 por ciento respecto a 2024. De ese total, 5,7 millones correspondieron a pasajeros en régimen de transporte regular, una cifra que consolida los puertos tinerfeños en la tercera posición estatal y los primeros de Canarias en dicha especialidad. Cabe destacar que con un alza del 4,8 en este ítem, Puertos de Tenerife supera en más de tres puntos la media de crecimiento del sistema portuario español que fue del 1,4 por ciento.
Sin embargo, fue el de cruceros el tráfico que más especialmente destacó en el ejercicio, pues con más de 1,6 millones de cruceristas supuso un crecimiento del 24,85 por ciento, muy por encima del incremento medio del sistema portuario español que se situó en positivo del 9,8. En paralelo, el número de escalas alcanzó las 725, lo que supone un aumento del 22,9 por ciento, situando a la Autoridad Portuaria tinerfeña como la cuarta de España en número de cruceros, con una de las mayores tasas de crecimiento del país.
Para Pedro Suárez, presidente de Puertos de Tenerife, “estos resultados son fruto, entre otros aspectos, de una planificación eficaz, una programación de escalas estable y una relación consolidada con las navieras”.
Suárez también reconoce el potencial y la fortaleza del tráfico de cruceros en el sistema portuario tinerfeño y recuerda que “este tipo de turismo genera un impacto económico relevante en el entorno portuario y en la isla, y constituye una línea estratégica para diversificar la actividad portuaria y reforzar la proyección internacional de Tenerife”.
La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife celebrará del 16 al 18 de marzo el foro internacional de bunkering
El citado avance se vio acompañado por un notable impulso de las operativas de puerto base, especialmente en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde el crecimiento fue del treinta y siete por ciento con 473.052 turistas en dicha modalidad.
El dinamismo del tráfico de pasajeros también tuvo su reflejo directo en el movimiento de vehículos. En 2025 se contabilizaron 1,9 millones de automóviles en régimen de pasaje, un 5,8 % más que el año anterior, lo que ratifica a Puertos de Tenerife como la primera Autoridad Portuaria de España en este indicador, y refuerza su papel clave en la movilidad interinsular.
Mercancías: crecimiento selectivo y mejora de posicionamiento
En el ámbito de las mercancías en sus diferentes formas, pasaron por los puertos de la provincia cerca de 14,5 millones de toneladas, con un crecimiento global del 3,86 %, en un contexto nacional prácticamente estable. Este comportamiento permitió a Puertos de Tenerife mejorar una posición en el ranking estatal de tráfico portuario total, pasando del puesto decimotercero al duodécimo.
Especialmente destacable es el segmento de mercancía contenerizada en el que Puertos de Tenerife registró una mejora del 8,9 %, frente al descenso del conjunto nacional (-1,4 por ciento), consolidándose en el sexto puesto estatal en toneladas movidas.
Vinculado con dicho ítem encontramos el tráfico de mercancías en tránsito internacional que también experimentó una evolución muy positiva, con un crecimiento del 41,7 por ciento, situando a Puertos de Tenerife como una de las Autoridades Portuarias con mayor incremento porcentual en este segmento estratégico para la conectividad atlántica.
La actividad portuaria se traduce igualmente en un aumento del tráfico marítimo, con 20.133 escalas de buques, de los cuales 18.254 fueron de mercantes, lo que supone un crecimiento del 7,3 %, muy por encima de la media nacional con un -2,2 por ciento.
The Bunkering & Sustainability Forum
Las previsiones para 2026 apuntan a un escenario de consolidación de los registros alcanzados en 2025, con 720 escalas de cruceros y más de 2,14 millones de personas entre pasajeros y tripulantes.
Tras un 2025 de crecimiento generalizado y mejora del posicionamiento nacional, Puertos de Tenerife afronta el nuevo ejercicio con el objetivo de consolidar estas cifras, reforzar la calidad de los servicios y avanzar en un modelo de crecimiento ordenado y sostenible que siga generando impacto económico y social en el conjunto del territorio.
La promoción de nuestros puertos también está garantizada para el año en curso, con asistencia a las principales ferias y foros, pero sobre todo atrayendo a Tenerife encuentros de carácter internacional como The Bunkering & Sustainability Forum - Tenerife 2026, que se celebrará en el puerto tinerfeño del 16 al 18 de marzo y que congregará a destacados profesionales del ámbito marítimo-portuario, operadores energéticos y representantes institucionales, con el propósito de analizar las estrategias de sostenibilidad, innovación y descarbonización en el sector de suministro de combustible a buques.
En este ámbito, cabe recordar que el puerto de Tenerife ya suministra GNL a cruceros en dos enclaves de sus instalaciones, la Terminal de Cruceros de Tenerife y Muelle Sur, avanzando así en su compromiso con la sostenibilidad y descarbonización del sector marítimo impulsando la disponibilidad de combustibles alternativos y un modelo de turismo de cruceros responsable. Inscripciones en www.puertosdetenerife.org/the-bunkering-sustainibility-forum-tenerife-2026.
