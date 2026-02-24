El PSOE reclama más camas hospitalarias provisionales

El Grupo Socialista en la Corporación insular demanda la adopción de medidas provisionales para ampliar camas hospitalarias mientras se ejecuta la obra de ampliación del Hospital del Sur. «La salud de la comarca no admite más dilaciones. El Cabildo debe liderar una posición firme para que la ampliación del Hospital del Sur sea una realidad», sostiene el portavoz, Aarón Afonso, quien exige al Gobierno de Canarias el desbloqueo urgente de las infraestructuras sanitarias y sociosanitarias vinculadas al complejo sanitario de El Mojón «ante la parálisis que sufre una actuación estratégica para más de 400.000 personas».

El PSOE recuerda que hasta el pasado mes «ni siquiera se había licitado la redacción del proyecto de ampliación». Atribuye a la presión de la Plataforma pro Hospital Público del Sur y Suroeste de Tenerife y al anuncio de nuevas movilizaciones que el Servicio Canario de la Salud convocara la licitación del contrato para redactar el proyecto básico y la ejecución de la primera fase el pasado día 11.

Los socialistas abordarán esta situación en el pleno que celebrará el Cabildo el viernes, foro en el que reclamarán la intervención activa y pública de la presidenta del Cabildo «para que ejerza presión política e institucional ante el Gobierno de Canarias y garantice el cumplimiento íntegro del acuerdo firmado en 2022». El mismo que contemplaba la integración de una infraestructura sociosanitaria iniciada por el Cabildo en la ampliación hospitalaria, la cesión de una parcela para construir un centro sociosanitario anexo y una partida presupuestaria superior a 40 millones de euros en los presupuestos autonómicos de 2023. «Sin embargo, dos años y medio después del inicio de la actual legislatura, ni la ampliación hospitalaria ni el centro sociosanitario han avanzado», apostilla Afonso.

El planteamiento del PSOE incluye recabar del Ejecutivo regional la agilización de los plazos administrativos y la asignación de partidas presupuestarias suficientes para materializar las obras que ya están en concurso público.

Con un plazo de diez meses y 1.097.245 euros de presupuesto de licitación, el proyecto se referirá a los trabajos para la finalización de dos módulos ya existentes en estado estructural en Hospital del Sur ubicado en El Mojón (Arona); la creación de nuevas unidades asistenciales (Cuidados Críticos, Hemodinámica y una nueva Unidad de Hospitalización); la ampliación y reforma del bloque quirúrgico y la expansión de áreas como Urgencias, Consultas Externas y Diagnóstico por la Imagen, así como la creación de una infraestructura de circulaciones que mejore la conexión y operatividad del conjunto hospitalario.