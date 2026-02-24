Arona
El PSOE reclama más camas hospitalarias provisionales
Los socialistas plantean al Gobierno insular que presione al regional para que asigne las partidas que agilicen la ampliación del complejo
J. A. M.
El Grupo Socialista en la Corporación insular demanda la adopción de medidas provisionales para ampliar camas hospitalarias mientras se ejecuta la obra de ampliación del Hospital del Sur. «La salud de la comarca no admite más dilaciones. El Cabildo debe liderar una posición firme para que la ampliación del Hospital del Sur sea una realidad», sostiene el portavoz, Aarón Afonso, quien exige al Gobierno de Canarias el desbloqueo urgente de las infraestructuras sanitarias y sociosanitarias vinculadas al complejo sanitario de El Mojón «ante la parálisis que sufre una actuación estratégica para más de 400.000 personas».
El PSOE recuerda que hasta el pasado mes «ni siquiera se había licitado la redacción del proyecto de ampliación». Atribuye a la presión de la Plataforma pro Hospital Público del Sur y Suroeste de Tenerife y al anuncio de nuevas movilizaciones que el Servicio Canario de la Salud convocara la licitación del contrato para redactar el proyecto básico y la ejecución de la primera fase el pasado día 11.
Los socialistas abordarán esta situación en el pleno que celebrará el Cabildo el viernes, foro en el que reclamarán la intervención activa y pública de la presidenta del Cabildo «para que ejerza presión política e institucional ante el Gobierno de Canarias y garantice el cumplimiento íntegro del acuerdo firmado en 2022». El mismo que contemplaba la integración de una infraestructura sociosanitaria iniciada por el Cabildo en la ampliación hospitalaria, la cesión de una parcela para construir un centro sociosanitario anexo y una partida presupuestaria superior a 40 millones de euros en los presupuestos autonómicos de 2023. «Sin embargo, dos años y medio después del inicio de la actual legislatura, ni la ampliación hospitalaria ni el centro sociosanitario han avanzado», apostilla Afonso.
El planteamiento del PSOE incluye recabar del Ejecutivo regional la agilización de los plazos administrativos y la asignación de partidas presupuestarias suficientes para materializar las obras que ya están en concurso público.
Con un plazo de diez meses y 1.097.245 euros de presupuesto de licitación, el proyecto se referirá a los trabajos para la finalización de dos módulos ya existentes en estado estructural en Hospital del Sur ubicado en El Mojón (Arona); la creación de nuevas unidades asistenciales (Cuidados Críticos, Hemodinámica y una nueva Unidad de Hospitalización); la ampliación y reforma del bloque quirúrgico y la expansión de áreas como Urgencias, Consultas Externas y Diagnóstico por la Imagen, así como la creación de una infraestructura de circulaciones que mejore la conexión y operatividad del conjunto hospitalario.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 500 euros por llevar la baliza V16 en la guantera pero no llevar este documento fundamental para la circulación: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- Abatido a tiros tras matar a su hijo y dejar muy grave a su mujer en Tenerife
- El restaurante de Tenerife famoso por su pollo asado que lleva más de 60 años conquistando a sus clientes
- La Aemet avisa: Tenerife mantendrá este martes la calima y avisa hasta cuándo durará
- Una concejala del PSOE de San Juan de la Rambla no devuelve más de mil euros cobrados por error
- Así será la Ciudad del Cine de Tenerife: 680 millones, 13 platós, 15.000 empleos
- El Gobierno de Canarias anuncia que el nuevo reglamento para caravanas y autocaravanas llegará en abril o mayo
- El guachinche de Tenerife escondido en un garaje donde el conejo frito es la estrella: raciones generosas y precios económicos