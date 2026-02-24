Las guaguas de dos pisos aportan dos millones de plazas a Tenerife

Titsa incrementará su capacidad en dos millones de plazas al año con las 13 guaguas de dos pisos que se construyen en Girona y que serán destinadas a cubrir los trayectos con las zonas turísticas del sur y con el norte de Tenerife. En concreto, se emplearán en las líneas 110 (Intercambiador de Santa Cruz-Costa Adeje); 112 (Santa Cruz-Los Cristianos) y 108 (Santa Cruz-Icod de los Vinos). Estas rutas transportaron a cuatro millones de viajeros en 2025.

Con las 13 guaguas de dos pisos, las primeras de esta tipología que se utilizarán en Canarias para el transporte público, la oferta de Titsa alcanzará los seis millones de plazas anuales, lo que aumenta un 44% su capacidad. La elección de las líneas 110, 112 y 108 para el uso de estos vehículos responde a criterios técnicos vinculados al crecimiento sostenido de la demanda. El aumento registrado el año pasado confirma la tendencia al alza del transporte público en estos tres ejes. Así, la línea 110 creció un 14%, la 108 lo hizo un 11% y la 112 subió en más de un 3% en un solo año.

La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, explica que estas guaguas circularán por las dos autopistas, conectando el área metropolitana con el norte y el sur. Además, cuentan con paradas limitadas, «lo que permite trayectos más directos y competitivos frente al vehículo privado», explicó.

Visita a Girona

Dos de las unidades que reforzarán con el modelo británico de transporte las rutas de la ambas autopistas (TF-1 y TF-5) están prácticamente listas para poner rumbo a la Isla. Así lo constató la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, durante su visita de este martes al taller de la empresa fabricante, acompañada por la consejera insular de Movilidad, Eulalia García, y la consejera delegada de Titsa, Victoria Padilla.

Infografía de los vehículos de dos pisos que vendrán a la Isla / El Día

Los vehículos híbridos de dos pisos que pronto recorrerán las carreteras tinerfeñas tienen 15 metros de largo y casi duplicarán la capacidad de pasajeros del servicio vigente, al pasar de los 65 asientos actuales a 110.

En tres años, el Cabildo ha realizado una inversión superior a los 125 millones de euros en la adquisición de 351 guaguas que hacen que Titsa cuente con una de las flotas más modernas de España con una media de algo más de tres años. Además, la compañía pública Titsa registró durante el último año una cifra récord de pasajeros, superando los 87 millones.

Los próximos vehículos en llegar serán los 13 de doble piso que se están fabricando en Gerona. También lo harán otras 70 guaguas nuevas, que podrán estrenarse este mismo año. Ya en 2027 se incorporarán al servicio otras 25 guaguas que irán destinadas a trayectos interurbanos. Cinco de ellas serán también de dos pisos, con lo que la isla dispondrá de 18 de doble altura circulando por sus carreteras principales. Esta nueva flota ha supuesto una reducción de más del 7% en las emisiones de la compañía.

Rosa Dávila subraya que «estamos haciendo una renovación integral de nuestra flota y dotando de músculo a Titsa para ofrecer una alternativa real al vehículo privado, y que cada vez más gente se pase al transporte público». Con todo ello, «aliviamos la presión sobre las carreteras, devolvemos calidad de vida a las familias y apostamos por una Isla más sostenible y más limpia».