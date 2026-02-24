El guachinche de Tenerife donde el ñame es la especialidad de la casa: se agota cada fin de semana

En la isla de Tenerife, más concretamente en el municipio de La Guancha, se encuentra un guachinche que sigue manteniendo la esencia de la gastronomía tradicional canaria como el primer día. Se llama Guachinche Francis y cuenta con más de 50 años de historia.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado el local y no han dudado en compartir la experiencia con sus seguidores. "Este guachinche tiene más de 50 años de tradición y pueden vender en un solo fin de semana casi 200 kilos de ñame".

El ñame es su plato estrella

El ñame cocido es la especialidad del guachinche, en tan solo un fin de semana pueden vender casi 200 kilos de ñame. Sin embargo, la gran demanda hace que se agote muy rápido el producto. "Son las 12:30 de la maña y no les queda la especialidad de la casa que es el ñame", comentan en el vídeo.

Carta corta

Guachinche Francis solo necesita cuatro platos para conquistar a sus comensales. En su carta se encuentra la carne de fiesta, la ropa vieja y el pescado salado, acompañado de papas arrugadas, batata o cherne. Todo acompañado de un vino blanco de cosecha propia.

Las raciones son generosas, pensadas para compartir, y el ambiente familiar que caracteriza a los guachinches tradicionales.

Horario y ubicación

Guachinche Francis se encuentra en P del Parque, en La Guancha. Cuenta con 4,4 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de los clientes que han probado sus platos y demuestra que con una carta breve se puede conquistar a los comensales. "Buenísimo, esto está que da gusto", afirma un cliente en el vídeo.

Abre solo sábados y domingos en horario de 11:00 a 19:00 horas. En el guachinche atiende por orden de llegada, por lo que quienes quieran degustar sus platos deben acudir pronto porque la cola empiezan temprano.