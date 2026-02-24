El guachinche de Tenerife donde el ñame es la especialidad de la casa: se agota cada fin de semana
El local lleva más de 50 años sirviendo cocina tradicional canaria
En la isla de Tenerife, más concretamente en el municipio de La Guancha, se encuentra un guachinche que sigue manteniendo la esencia de la gastronomía tradicional canaria como el primer día. Se llama Guachinche Francis y cuenta con más de 50 años de historia.
Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado el local y no han dudado en compartir la experiencia con sus seguidores. "Este guachinche tiene más de 50 años de tradición y pueden vender en un solo fin de semana casi 200 kilos de ñame".
El ñame es su plato estrella
El ñame cocido es la especialidad del guachinche, en tan solo un fin de semana pueden vender casi 200 kilos de ñame. Sin embargo, la gran demanda hace que se agote muy rápido el producto. "Son las 12:30 de la maña y no les queda la especialidad de la casa que es el ñame", comentan en el vídeo.
Carta corta
Guachinche Francis solo necesita cuatro platos para conquistar a sus comensales. En su carta se encuentra la carne de fiesta, la ropa vieja y el pescado salado, acompañado de papas arrugadas, batata o cherne. Todo acompañado de un vino blanco de cosecha propia.
Las raciones son generosas, pensadas para compartir, y el ambiente familiar que caracteriza a los guachinches tradicionales.
Horario y ubicación
Guachinche Francis se encuentra en P del Parque, en La Guancha. Cuenta con 4,4 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de los clientes que han probado sus platos y demuestra que con una carta breve se puede conquistar a los comensales. "Buenísimo, esto está que da gusto", afirma un cliente en el vídeo.
Abre solo sábados y domingos en horario de 11:00 a 19:00 horas. En el guachinche atiende por orden de llegada, por lo que quienes quieran degustar sus platos deben acudir pronto porque la cola empiezan temprano.
- Multado con 500 euros por llevar la baliza V16 en la guantera pero no llevar este documento fundamental para la circulación: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- Abatido a tiros tras matar a su hijo y dejar muy grave a su mujer en Tenerife
- El restaurante de Tenerife famoso por su pollo asado que lleva más de 60 años conquistando a sus clientes
- Una concejala del PSOE de San Juan de la Rambla no devuelve más de mil euros cobrados por error
- Así será la Ciudad del Cine de Tenerife: 680 millones, 13 platós, 15.000 empleos
- El Gobierno de Canarias anuncia que el nuevo reglamento para caravanas y autocaravanas llegará en abril o mayo
- El guachinche de Tenerife escondido en un garaje donde el conejo frito es la estrella: raciones generosas y precios económicos
- La calima marcará el tiempo este martes en Tenerife, aunque tenderá a cambiar durante el día según la Aemet