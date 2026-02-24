La concejala Priscila Díaz afirma que no se niega a devolver dinero público

La concejala del Grupo Municipal Socialista en San Juan de la Rambla Priscila Díaz asegura que nunca se ha negado a devolver dinero público y explica que el retraso se debe a un error administrativo y a la espera de la notificación oficial por parte del Ayuntamiento. Aclara así por qué no ha reintegrado los 1.733 euros que cobró en las nóminas que percibió entre marzo de 2020 y enero de 2022, devolución a la que le obliga una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, ratificada el pasado noviembre. «No he robado dinero, no me lo he quedado y nunca me he negado a devolverlo», apunta.

La concejala del PSOE recuerda que en el año 2019, por un error administrativo, se aplicó a los concejales una subida salarial del 2% destinada únicamente a empleados públicos. Explica que, tras ser informada de este error, «solicité al Ayuntamiento instrucciones claras sobre cómo proceder, las cantidades (a devolver) y la forma de pago». La edil socialista añade que, «ante la falta de respuesta, acudimos a la vía contencioso-administrativa para determinar cómo, cuándo y cuánto debía abonar» (también lo hizo la entonces portavoz del grupo municipal, Gloria Méndez). Añade la concejala que, tras la sentencia, «me dirigí a los servicios jurídicos municipales y se me indicó esperar la notificación oficial para realizar el pago, que aún no ha sido enviada», aclara.

Subida salarial

Priscila Díaz y los representantes políticos en la Corporación municipal de San Juan de la Rambla recibieron una subida salarial en las nóminas que percibieron durante los 23 meses que abarca el periodo comprendido desde marzo del año 2020 y enero del ejercicio de 2022. Lo cobraron en aplicación de un acuerdo plenario adoptado en 2019, pero cuatro años más tarde, el 8 de mayo de 2023, se emitió un decreto por el que se determinó ese aumento salarial fue aportado de forma errónea a los concejales basándose en el artículo 77 de la Ley General Presupuestaria. En consecuencia, la Administración reclamó a toda la Corporación la devolución de lo percibido por este concepto.

La edil explica que solicitó al Consistorio instrucciones claras sobre cómo proceder, importe y forma de pago

La reclamación de la devolución por parte de la Administración municipal afectó también a la portavoz del Grupo Socialista, Gloria Méndez Quintero, quien también tuvo que devolver la cantidad de 1.799 euros con el pago de las costas judiciales y los intereses. La sentencia del Juzgado de lo Contencioso que afectó a esta concejala se conoció a finales de 2024. En su defensa, la edil argumentó que el decreto promulgado por el Consistorio ramblero «es nulo por haberse dictado prescindiendo total y absolutamente de las normas del procedimiento».

Los hechos se produjeron en un periodo de Gobierno Municipal Socialista, con Fidela Velázquez y Jesús Ezequiel Domínguez como alcaldes de San Juan de la Rambla. En este tiempo, la concejala Priscila Díaz Bethencourt tuvo a su cargo las áreas de Juventud, Igualdad, Mujer o Tercera Edad. Con Nueva Canarias y siendo la fuerza política con más representación (cuatro concejales), en la actualidad el PSOE forma la oposición, con Nueva Canarias, en el Consistorio ramblero que gobierna el tripartito que forman Coalición Canaria, Asamblea Unificada del Pueblo-Sí se Puede (AUP-SSP) y Partido Popular, con el nacionalista Juan Ramos como alcalde.