El Colegio de Químicos advierte que la falta de control profesional pone en riesgo la salud pública

El Colegio Oficial de Químicos de Canarias ha advertido de que la ausencia de control profesional efectivo en actividades relacionadas con la formulación y comercialización de productos químicos puede suponer un riesgo directo para la salud pública y el medioambiente. La institución se pronuncia tras la publicación en de la noticia relativa a la desarticulación de un laboratorio clandestino dedicado a la elaboración de desinfectantes y biocidas sin autorización administrativa.

Según lo publicado, los hechos podrían constituir un grave incumplimiento de la normativa vigente en materia de productos químicos, entre la que destacan el Reglamento (UE) 528/2012, relativo a la comercialización y uso de biocidas, y el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH), sobre el registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y mezclas químicas, incluyendo las obligaciones en materia de etiquetado y Fichas de Datos de Seguridad. Asimismo, podrían resultar de aplicación las disposiciones de la Ley 21/1992, de Industria, en relación con el ejercicio de actividades industriales sin las debidas garantías técnicas y administrativas.

“Cuando se manipulan y comercializan sustancias químicas destinadas al uso público, no estamos ante una actividad cualquiera. Estamos hablando de productos que pueden afectar directamente a la salud de las personas y al medioambiente. Por eso, el ejercicio profesional en este ámbito debe estar sometido a garantías técnicas, responsabilidad y control”, ha señalado M.ª Candelaria Sánchez Galán, decana del Colegio Oficial de Químicos de Canarias.

La decana añadió que “la colegiación obligatoria en aquellos ámbitos donde existe riesgo para la salud pública o la seguridad industrial no es una cuestión corporativa, sino una garantía para la ciudadanía. Asegura que quien ejerce dispone de la titulación habilitante, está sometido a un código deontológico y responde disciplinariamente ante posibles malas prácticas”.

La colegiación como garantía para la ciudadanía

Ante situaciones como la descrita, el Colegio Oficial de Químicos de Canarias considera imprescindible que el ejercicio profesional en aquellos ámbitos en los que concurran riesgos para la salud pública, la seguridad industrial o el medioambiente esté sujeto a un control colegial efectivo.

La colegiación obligatoria en estos supuestos supone una garantía adicional para la ciudadanía al asegurar: la verificación de la titulación habilitante; el sometimiento a un código deontológico; la existencia de responsabilidad disciplinaria y la posibilidad de supervisión profesional.

La ausencia de estos mecanismos facilita el intrusismo y la proliferación de prácticas irregulares que pueden generar daños graves e irreversibles.

Colaboración institucional

El Colegio Oficial de Químicos de Canarias reitera su disposición a colaborar con las Administraciones Públicas competentes para reforzar los mecanismos de control del ejercicio profesional en el ámbito químico, así como para promover las mejoras normativas que resulten necesarias para garantizar la protección efectiva de la ciudadanía.

El Colegio agrupa a doctores, licenciados y graduados en Ciencias Químicas, ingenieros químicos, bioquímicos, así como a profesionales de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Ciencias Ambientales en las Islas Canarias, promoviendo un ejercicio profesional responsable, ético y técnicamente solvente en todo el archipiélago.