El COA activa un nuevo servicio de Emisión de Informes Técnicos de Conformidad para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas

El Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro (COA) pone en marcha un nuevo servicio de Emisión de Informes Técnicos de Conformidad para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas, herramienta prevista en el Decreto Ley 3/2025 de 21 de abril, pensada para agilizar la tramitación de los expedientes urbanísticos acortando significativamente los plazos.

La oficina, que está ubicada en las instalaciones de la institución colegial, estará a disposición tanto de las administraciones públicas, como de promotores y particulares. Para su puesta en marcha el COA cuenta con un equipo específico especializado en esta materia, encargado de prestar apoyo técnico y ofrecer un marco de trabajo que permita ganar en eficiencia, especialmente en un contexto marcado actualmente por los retrasos. “La activación de este nuevo servicio especializado es clave si tenemos en cuenta que la emergencia habitacional es uno de los grandes quebraderos de la sociedad. La ciudadanía necesita que este procedimiento se realice no solo de manera rápida, sino también de una forma profesional y ajustada a derecho”, afirma Víctor Acosta, secretario del COA.

La oficina, ubicada en la sede colegial, cuenta con un equipo técnico especializado a disposición de las administraciones públicas, promotores y particulares

Más allá del arranque de este nuevo servicio, el COA destaca la necesidad de iniciar una acción divulgativa que, a modo de didáctica, sirva para trasladar al personal de las distintas administraciones el funcionamiento y las características la oficina. Una estrategia que tiene como eje central trasladar la dinámica de trabajo y la colaboración interinstitucional, siempre bajo criterios de transparencia y seguridad jurídica. Bajo esta premisa, el COA ha iniciado recientemente una ronda de reuniones con los grupos del Parlamento canario para explicar, lo que permite este decreto y cómo se articula este nuevo servicio. Encuentros que se irán ampliando en próximas fechas, con el resto de los grupos del Parlamento y con representantes municipales.

El secretario del COA, Víctor Acosta, remarca que “el Colegio no puede mirar para otro lado, como corporación de derecho público tenemos la obligación de explicar el funcionamiento de esta herramienta. Nuestro objetivo es tender puentes de entendimiento con las administraciones y poder trabajar de forma conjunta para desbloquear un tema que afecta directamente a los ciudadanos”.

El COA planta cara al uso indiscriminado de los “medios propios” por parte de las administraciones públicas

El Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro da un paso al frente en la defensa de la profesión ante lo que considera un “abuso” preocupante en lo que respecta a la contratación de encargos directos por parte de las administraciones públicas a medios propios. Una práctica que ha dejado de ser esporádica para convertirse en recurrente en los últimos años, dejando de lado la libre concurrencia y alterando el ecosistema profesional de Canarias.

Un procedimiento que, tras las acciones judiciales impulsadas por el equipo jurídico del COA, queda en entredicho confirmándose la necesidad de exigir motivación clara, objetiva y acreditada si se va a recurrir a encargos directos. Las dos sentencias hacen referencia a los encargos directos realizados por los ayuntamientos de Candelaria y Arafo a la empresa pública Gesplan.

Dos sentencias del TSJC respaldan la tesis colegial y ratifican la necesidad de exigir motivación objetiva y acreditada

Para la decana del Colegio, María Nieves Febles, “hace años que estamos peleando por este tema y con estos dos fallos se confirman que no estamos tan equivocados. La figura de los medios propios nació con una regulación muy específica, sin embargo, el uso indiscriminado de esta herramienta se ha convertido en una práctica habitual.”

Una doble victoria judicial que desde el COA se valora, especialmente, como un aliciente para poner el foco mediático sobre una doble preocupación: la calidad de los servicios y el emprendimiento en la profesión. Calidad, que, según el COA, el sistema de libre concurrencia garantiza. “Si se abre un procedimiento concursal al que pueden acceder diferentes empresas y competir de manera clara, el control de la calidad está garantizado. Pero si los servicios se adjudican de forma directa, esto queda sujeto a una decisión discrecional”, señala la decana de la institución colegial. Además, pone en riesgo la planificación de un territorio tan diverso y singular como el de las Islas, al imponer criterios homogéneos en este sentido.

Trabajos de limpieza en una zona rural. / El Día

En cuanto a emprendiduría, el abuso de esta práctica de manera sostenida está provocando la destrucción del tejido empresarial de los arquitectos, causando un grave perjuicio al futuro de la profesión. “Se cierran despachos porque no hay capital humano, esta realidad está ahí y desde el COA estamos decididos a seguir plantando cara ante una situación, que cuanto menos, es injusta”.