Canarias despierta este martes con calima: Tenerife y medianías serán las más afectadas según la Aemet

La calima persistirá a primeras horas del día, aunque irá remitiendo, y las máximas podrían alcanzar los 26 grados en algunas zonas del archipiélago

Mapa de calima del martes por la mañana

Mapa de calima del martes por la mañana / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Este martes, Canarias amanece con calima generalizada, que se concentrará especialmente en medianías y vertiente sur de Tenerife, aunque se espera que vaya remitiendo a lo largo de la jornada, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los cielos estarán poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes altas en las islas occidentales durante la tarde-noche.

Las temperaturas mínimas registrarán pocos cambios, mientras que las máximas se mantendrán estables o con ligeros descensos, alcanzando hasta 26 grados en zonas del archipiélago. En Santa Cruz de Tenerife, se esperan 17º de mínima y 26º de máxima.

El viento será flojo y variable en costas, rolando a norte por la noche, y sureste de flojo a moderado en medianías y zonas altas, amainando por la tarde y girando a noroeste.

Previsión por islas

  • Lanzarote: Despejado con calima y temperaturas estables o ligeramente a la baja. Viento del sureste flojo en costas y moderado en vertiente oeste.
  • Arrecife: 16º / 24º.
  • Fuerteventura: Cielos despejados con polvo en suspensión, mínimas estables y máximas con ligero descenso.
  • Puerto del Rosario: 17º / 23º.
  • Gran Canaria: Despejado, salvo nubes en el litoral norte por la noche. Calima en medianías y sur, temperaturas ligeramente a la baja.
  • Las Palmas de Gran Canaria: 19º / 24º.
  • Tenerife: Calima en medianías y sur, remitiendo al final del día. Máximas en ligero ascenso local en la Cordillera Dorsal.
  • Santa Cruz de Tenerife: 17º / 26º.
  • La Gomera: Calima en remisión por la tarde. Mínimas en ligero descenso en interior, máximas con pocos cambios.
  • San Sebastián de La Gomera: 18º / 26º.
  • La Palma: Calima en medianías y sur, remitiendo durante la tarde. Descenso ligero de mínimas en zonas altas.
  • Santa Cruz de La Palma: 16º / 25º.
  • El Hierro: Calima en medianías y sur, remitiendo al final del día. Temperaturas estables o con ligero descenso.
  • Valverde: 16º / 24º.

Estado del mar

Se prevé viento variable 2-3, temporalmente sur o sureste 3-4 por la tarde en el sur. Habrá marejadilla y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, con calima en zonas costeras.

En resumen, este martes la calima seguirá presente a primera hora, especialmente en Tenerife, medianías y vertientes sur, con temperaturas agradables y viento que irá amainando a lo largo del día.

TEMAS

