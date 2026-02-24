Canarias despierta este martes con calima: Tenerife y medianías serán las más afectadas según la Aemet
La calima persistirá a primeras horas del día, aunque irá remitiendo, y las máximas podrían alcanzar los 26 grados en algunas zonas del archipiélago
Este martes, Canarias amanece con calima generalizada, que se concentrará especialmente en medianías y vertiente sur de Tenerife, aunque se espera que vaya remitiendo a lo largo de la jornada, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los cielos estarán poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes altas en las islas occidentales durante la tarde-noche.
Las temperaturas mínimas registrarán pocos cambios, mientras que las máximas se mantendrán estables o con ligeros descensos, alcanzando hasta 26 grados en zonas del archipiélago. En Santa Cruz de Tenerife, se esperan 17º de mínima y 26º de máxima.
El viento será flojo y variable en costas, rolando a norte por la noche, y sureste de flojo a moderado en medianías y zonas altas, amainando por la tarde y girando a noroeste.
Previsión por islas
- Lanzarote: Despejado con calima y temperaturas estables o ligeramente a la baja. Viento del sureste flojo en costas y moderado en vertiente oeste.
- Arrecife: 16º / 24º.
- Fuerteventura: Cielos despejados con polvo en suspensión, mínimas estables y máximas con ligero descenso.
- Puerto del Rosario: 17º / 23º.
- Gran Canaria: Despejado, salvo nubes en el litoral norte por la noche. Calima en medianías y sur, temperaturas ligeramente a la baja.
- Las Palmas de Gran Canaria: 19º / 24º.
- Tenerife: Calima en medianías y sur, remitiendo al final del día. Máximas en ligero ascenso local en la Cordillera Dorsal.
- Santa Cruz de Tenerife: 17º / 26º.
- La Gomera: Calima en remisión por la tarde. Mínimas en ligero descenso en interior, máximas con pocos cambios.
- San Sebastián de La Gomera: 18º / 26º.
- La Palma: Calima en medianías y sur, remitiendo durante la tarde. Descenso ligero de mínimas en zonas altas.
- Santa Cruz de La Palma: 16º / 25º.
- El Hierro: Calima en medianías y sur, remitiendo al final del día. Temperaturas estables o con ligero descenso.
- Valverde: 16º / 24º.
Estado del mar
Se prevé viento variable 2-3, temporalmente sur o sureste 3-4 por la tarde en el sur. Habrá marejadilla y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, con calima en zonas costeras.
En resumen, este martes la calima seguirá presente a primera hora, especialmente en Tenerife, medianías y vertientes sur, con temperaturas agradables y viento que irá amainando a lo largo del día.
