Calima y lluvia en Tenerife este miércoles: la Aemet alerta de descenso notable de temperaturas y fuerte viento en Canarias
La previsión apunta a lluvias débiles en vertientes norte, caída generalizada de las máximas y rachas muy fuertes por la tarde
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este miércoles en Canarias una jornada marcada por lluvia débil y ocasional, descenso generalizado de temperaturas y viento intenso de componente norte, además de presencia de calima en el entorno marítimo.
En Tenerife, el día comenzará despejado, pero a lo largo de la mañana aumentará la nubosidad en la vertiente norte, donde no se descartan lluvias débiles desde el mediodía. En el resto de zonas predominarán los intervalos nubosos, especialmente en áreas interiores del sur durante la tarde.
Las temperaturas sufrirán un descenso generalizado, que será notable en las máximas del noreste de la isla. En Santa Cruz de Tenerife se prevén 16 grados de mínima y 21 de máxima, valores más bajos que en jornadas anteriores.
El viento soplará moderado del norte, con intervalos de fuerte en el extremo oeste, vertiente sureste, dorsal y cumbres, arreciando por la tarde cuando se esperan rachas muy fuertes.
Situación en el resto de las islas
La inestabilidad será similar en el conjunto del archipiélago:
- Gran Canaria: Nubosidad en el norte con posibilidad de lluvia débil desde el mediodía. Descenso térmico más acusado en el interior. Rachas muy fuertes por la tarde en vertientes este y oeste.
- Las Palmas de Gran Canaria: 16º / 21º.
- Lanzarote: Intervalos nubosos aumentando a nuboso por la noche, con probabilidad de lluvia débil. Descenso notable de máximas en la vertiente noroeste.
- Arrecife: 14º / 22º.
- Fuerteventura: Nubosidad creciente durante el día y baja probabilidad de lluvia nocturna. Máximas en descenso, especialmente en la vertiente oeste.
- Puerto del Rosario: 15º / 21º.
- La Gomera: Nuboso en el norte con posible lluvia débil. Descenso notable de máximas en zonas altas y rachas muy fuertes por la tarde.
- San Sebastián de La Gomera: 16º / 22º.
- La Palma: Nubosidad en la vertiente norte con posibles precipitaciones débiles. Descenso notable en máximas del interior.
- Santa Cruz de La Palma: 14º / 18º.
- El Hierro: Aumento de nubosidad en el norte y probables lluvias débiles desde el mediodía. Bajada notable de temperaturas en zonas altas.
- Valverde: 14º / 19º.
Estado del mar
En el mar se espera viento variable en las islas occidentales y del este o sureste en las orientales, arreciando a norte o noroeste de fuerza 3 a 6. La marejadilla aumentará a marejada, con mar de fondo del noroeste de hasta cinco metros en las orientales. Se mantiene además presencia de calima.
En definitiva, el miércoles traerá a Canarias un cambio de tiempo con lluvia débil en el norte de las islas montañosas, bajada notable de temperaturas y viento fuerte, en una jornada marcada por la combinación de nubosidad, calima y mayor inestabilidad atmosférica.
