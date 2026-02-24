El Cabildo construirá 27 viviendas públicas en Los Realejos con 6,2 millones de inversión

El Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha la construcción de 27 viviendas de promoción pública en el municipio de Los Realejos, con un presupuesto total de 6.227.536,31 euros. La inversión incluye la redacción del proyecto, la ejecución de las obras y la dirección facultativa.

La actuación se desarrollará en una parcela situada en la zona de Los Barros, cedida por el Ayuntamiento, y se enmarca en la estrategia insular para reforzar el parque público de vivienda y facilitar el acceso a hogares en régimen de alquiler asequible.

Un proyecto dentro del plan insular de vivienda

La iniciativa forma parte del convenio suscrito entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias para impulsar la construcción de vivienda pública en distintos municipios de la isla.

Según los datos facilitados, este acuerdo contempla una inversión global superior a 59 millones de euros destinada a promover inmuebles de alquiler asequible en varios puntos de Tenerife, entre ellos Los Realejos.

Visita al solar

El vicepresidente insular, Lope Afonso, visitó recientemente el terreno donde se ejecutará la promoción, acompañado por el alcalde de Los Realejos, Adolfo González, y la consejera insular de Vivienda, Sonia Hernández.

Durante la visita, Afonso subrayó que esta actuación representa un nuevo avance en la promoción de vivienda pública en Tenerife y reiteró el compromiso de la corporación insular de impulsar proyectos en distintos municipios para dar respuesta a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía: el acceso a una vivienda.

El responsable insular destacó que el objetivo es ofrecer soluciones habitacionales a familias del norte de la isla y continuar desarrollando iniciativas similares en otros puntos del territorio.

Coordinación entre administraciones

Por su parte, el alcalde de Los Realejos explicó que el Ayuntamiento puso a disposición del Cabildo una parcela municipal en Los Barros para facilitar la ejecución del proyecto en colaboración con el ICAVI.

El regidor valoró positivamente que los trabajos previos sobre el terreno ya estén iniciados y señaló que esta coordinación institucional evidencia la voluntad de las administraciones de trabajar de manera conjunta ante la escasez de vivienda.

La consejera insular de Vivienda, Sonia Hernández, destacó que el actual mandato ha reforzado el papel del Cabildo como instrumento para canalizar soluciones en materia habitacional, en colaboración con el Ejecutivo autonómico.

Respuesta a una demanda

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales retos sociales en Canarias. El incremento de los precios del alquiler y la limitada oferta disponible han situado esta cuestión en el centro del debate público.

Según datos oficiales del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (www.mivau.gob.es), el impulso de vivienda protegida y alquiler asequible es una de las líneas estratégicas para mejorar el acceso residencial, especialmente entre jóvenes y familias con ingresos medios y bajos.

En este contexto, la construcción de nuevas promociones públicas busca ampliar el parque de viviendas disponibles y facilitar condiciones de acceso más asumibles para la población.

Inversión y alcance del proyecto

La inversión de más de 6,2 millones de euros contempla todas las fases del proceso: desde la redacción técnica hasta la ejecución material y la supervisión de las obras.

Aunque no se han detallado los plazos exactos de finalización, el inicio de los trabajos preparatorios en el solar supone el primer paso visible de una actuación que incrementará la oferta pública en el municipio.

Con esta promoción en Los Realejos, el Cabildo continúa desplegando su plan insular de vivienda con el objetivo de reforzar la oferta de alquiler asequible y contribuir a aliviar la presión existente en el mercado residencial de Tenerife.