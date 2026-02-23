Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viviendas bloqueadas en CanariasAsí será la Ciudad del Cine de TenerifeEntrevista a CaraballeroAutocaravanas en CanariasUna 'erupción' de color rosaTiempo en Tenerife
instagramlinkedin

Tenerife registra un quinto enjambre sísmico con más de 1.000 eventos desde la medianoche

Este último registro tuvo lugar en la misma zona que los anteriores, al oeste de Las Cañadas

El Teide visto entre la calima.

El Teide visto entre la calima. / MARIA PISACA

Claudia Morín

Santa Cruz de Tenerife

En la madrugada de este lunes se registró el que ya es el quinto enjambre sísmico en cadena en los alrededores del Teide, el corazón de Tenerife. En concreto, arrancó alrededor de las 00:00 horas y continuó al menos hasta la mañana, encadenando unas ocho horas seguidas. En este nuevo episodio, de mayor intensidad, se detectaron unos 1.000 eventos, entre terremotos pequeños y pulsos sísmicos repetitivos.

El quinto y último enjambre se localizó en la misma zona que los anteriores, al oeste de Las Cañadas, entre ocho y diez kilómetros de profundidad.

Un investigador del Instituto Geográfico Nacional (IGN) observa la actividad del Teide

Un investigador del Instituto Geográfico Nacional (IGN) observa la actividad del Teide / Andrés Gutiérrez

El cuarto enjambre se produjo durante el fin de semana, con eventos bastante débiles y con una duración de más de 40 horas. La intensidad del episodio de la madrugada de este lunes, en cambio, ha sido algo superior. Aun así, en la serie registrada estos días se han detectado algunos más fuertes.

Por el momento, la comunidad científica manda un mensaje tranquilizador. Durante estos días, los expertos han reiterado que no hay evidencia de que se vaya a producir una erupción a corto plazo. Eso sí, advierten que deben estar atentos por si existe algún cambio.

Noticias relacionadas y más

(Noticia en desarrollo)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Abatido a tiros tras matar a su hijo y dejar muy grave a su mujer en Tenerife
  2. El restaurante de Tenerife famoso por su pollo asado que lleva más de 60 años conquistando a sus clientes
  3. Una concejala del PSOE de San Juan de la Rambla no devuelve más de mil euros cobrados por error
  4. La única destilería de ron artesanal de Tenerife quiere producir un 'objeto de deseo
  5. El Plan del Teide se estrena con la petición de permisos de un rodaje y una prueba deportiva
  6. El Gobierno de Canarias anuncia que el nuevo reglamento para caravanas y autocaravanas llegará en abril o mayo
  7. La Aemet avisa de un cambio radical en Tenerife: la calima activa el aviso amarillo
  8. El mítico bodegón de esta ciudad de Tenerife donde tirar las cáscaras de manises al suelo es tradición: abierto desde 1980

El guachinche del norte de Tenerife que destaca por la calidad de sus elaboraciones y sus raciones generosas

El guachinche del norte de Tenerife que destaca por la calidad de sus elaboraciones y sus raciones generosas

La calima mantiene en aviso amarillo a Tenerife y reduce la visibilidad hasta los 3.000 metros

La calima mantiene en aviso amarillo a Tenerife y reduce la visibilidad hasta los 3.000 metros

Tenerife registra un quinto enjambre sísmico con más de 1.000 eventos desde la medianoche

Tenerife registra un quinto enjambre sísmico con más de 1.000 eventos desde la medianoche

Diócesis de Tenerife y Conferencia Episcopal avanzan en la preparación del viaje del Papa

Diócesis de Tenerife y Conferencia Episcopal avanzan en la preparación del viaje del Papa

Así será la Ciudad del Cine de Tenerife: 680 millones, 13 platós, 15.000 empleos

Así será la Ciudad del Cine de Tenerife: 680 millones, 13 platós, 15.000 empleos

Una ‘erupción’ de color rosa con los almendros en flor de Tenerife

Una ‘erupción’ de color rosa con los almendros en flor de Tenerife

Tenerife amanece este lunes con calima generalizada y máximas de hasta 28 grados según apunta la Aemet

Tenerife amanece este lunes con calima generalizada y máximas de hasta 28 grados según apunta la Aemet

La Casa Amarilla de Puerto de la Cruz aún pendiente de un proyecto de conservación

La Casa Amarilla de Puerto de la Cruz aún pendiente de un proyecto de conservación
Tracking Pixel Contents