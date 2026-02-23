Tenerife registra un quinto enjambre sísmico con más de 1.000 eventos desde la medianoche

En la madrugada de este lunes se registró el que ya es el quinto enjambre sísmico en cadena en los alrededores del Teide, el corazón de Tenerife. En concreto, arrancó alrededor de las 00:00 horas y continuó al menos hasta la mañana, encadenando unas ocho horas seguidas. En este nuevo episodio, de mayor intensidad, se detectaron unos 1.000 eventos, entre terremotos pequeños y pulsos sísmicos repetitivos.

El quinto y último enjambre se localizó en la misma zona que los anteriores, al oeste de Las Cañadas, entre ocho y diez kilómetros de profundidad.

Un investigador del Instituto Geográfico Nacional (IGN) observa la actividad del Teide / Andrés Gutiérrez

El cuarto enjambre se produjo durante el fin de semana, con eventos bastante débiles y con una duración de más de 40 horas. La intensidad del episodio de la madrugada de este lunes, en cambio, ha sido algo superior. Aun así, en la serie registrada estos días se han detectado algunos más fuertes.

Por el momento, la comunidad científica manda un mensaje tranquilizador. Durante estos días, los expertos han reiterado que no hay evidencia de que se vaya a producir una erupción a corto plazo. Eso sí, advierten que deben estar atentos por si existe algún cambio.

(Noticia en desarrollo)