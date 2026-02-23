Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tenerife refuerza su posicionamiento como destino estratégico de inversión extranjera en el Atlántico

La Isla concentra casi la mitad de las empresas de capital extranjero de Canarias y lidera la atracción de proyectos internacionales en sectores clave

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, preside una reunión.

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, preside una reunión. / ED

Santa Cruz de Tenerife

La inversión extranjera directa (IED) en Canarias muestra una evolución sostenida y un perfil cada vez más cualificado, con Tenerife consolidándose como el principal polo de atracción de capital internacional del Archipiélago. Desde 1993, Canarias ha recibido 3.682 millones de euros de inversión productiva extranjera, lo que representa el 0,6% del total nacional, situándose en la 13ª posición entre las regiones españolas. En el último lustro, la media anual ha ascendido hasta los 142 millones de euros, reflejando una aceleración reciente de los flujos.

Estos datos se dieron a conocer en la última reunión de Why Tenerife? celebrada esta semana en el Salón de Plenos del Cabildo de Tenerife, donde participaron la Dirección Insular de Acción Exterior, Turismo de Tenerife, Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Zona Especial Canaria, Zona Franca de Tenerife, Viceconsejería de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, y Parque Científico y Tecnológico de Tenerife.

En este contexto, Tenerife concentra el 49% de las empresas de capital extranjero con sede en Canarias, con más de 13.500 empleos, según datos de SABI (D&B) a cierre de 2024, reforzando su papel como principal plataforma de implantación empresarial internacional en las islas, por delante de Gran Canaria (40%).

“El comportamiento de la inversión extranjera confirma que Tenerife ofrece estabilidad, seguridad jurídica y un ecosistema cada vez más competitivo para el capital internacional”, señala el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, quien destaca que “la Isla combina ventajas fiscales únicas, conectividad, talento y calidad de vida, factores decisivos en la toma de decisiones de los inversores”.

Predominio europeo y diversificación sectorial

El origen de la inversión extranjera en Canarias es mayoritariamente europeo. No obstante, se refuerza con la celebración del VII Foro Iberoamericano en la isla de Tenerife el pasado mes de noviembre la isla se coloca como epicentro de toda la región iberoamericana.

“Estamos viendo una evolución hacia proyectos con mayor valor añadido, vinculados no solo al turismo, sino también a la logística, la economía azul, la agroindustria, los servicios avanzados y la innovación”, subraya Afonso. “Tenerife quiere atraer inversión que genere empleo estable, transferencia de conocimiento y crecimiento sostenible”.

Impacto en el empleo

El comercio y la hostelería concentran la mayor parte del empleo generado por la inversión extranjera, seguidos por las actividades administrativas, los servicios sanitarios y la industria manufacturera. Francia, Alemania y Reino Unido lideran la generación de empleo, junto con Estados Unidos como único país no europeo entre los diez principales inversores.

“Se refuerza el mensaje de Why Tenerife: somos una puerta natural entre Europa, África y América, con capacidad real para acoger proyectos internacionales de largo recorrido, también del sector audiovisual y de videojuegos”, señala Lope Afonso.

“El Cabildo seguirá trabajando para facilitar la implantación de empresas extranjeras y acompañarlas en su crecimiento desde Tenerife. Estamos viendo una evolución hacia proyectos con mayor valor añadido, vinculados no solo al turismo, sino también a la logística, la economía azul, la agroindustria, los servicios avanzados y la innovación. Tenerife quiere atraer inversión que genere empleo estable, transferencia de conocimiento y crecimiento sostenible”, subraya Afonso.

Los alcaldes de Santa Cruz y Las Palmas rechazan la protección BIC para los carnavales que pedirá el PP en el Parlamento

Tenerife refuerza su posicionamiento como destino estratégico de inversión extranjera en el Atlántico

Récord histórico del sector audiovisual de Tenerife con 4.249 empleos de alta cualificación creados en 2025

El Cabildo reafirma una inversión de casi 5 millones para culminar el Cine Teatro de Buenavista hasta 2029

La Aemet avisa: Tenerife mantendrá este martes la calima y avisa hasta cuándo durará

Tenerife registra un quinto enjambre sísmico con más de 1.000 eventos desde la medianoche

El PP promueve en el Parlamento de Canarias declarar BIC los carnavales de Santa Cruz, Las Palmas y Los Indianos

El presidente del Cicop advierte que declarar BIC al Carnaval "no aporta nada y puede encorsetarlo"
