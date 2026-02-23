Tenerife amanece este lunes con calima generalizada y máximas de hasta 28 grados según apunta la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes en Canarias una jornada marcada por la calima generalizada en todo el archipiélago, cielos en general despejados y temperaturas con pocos cambios.

En Tenerife, el día ha comenzado con ambiente turbio y presencia de polvo en suspensión, que afectará especialmente a las vertientes sur y este. A partir de la mañana se irán sumando intervalos de nubosidad alta, aunque el sol seguirá predominando.

Las temperaturas mínimas registran pocos cambios, salvo en el nordeste y en zonas bajas del norte y este, donde se espera un ligero a moderado ascenso. En cambio, en las cumbres centrales se prevé un descenso moderado.

Las máximas apenas variarán respecto a días anteriores, con valores que alcanzarán los 28 grados en Santa Cruz de Tenerife (19º de mínima).

El viento sopla flojo a moderado de componente este, sin descartar intervalos más intensos en algunos puntos durante la madrugada.

Situación en el resto de Canarias

La calima será protagonista también en el resto del archipiélago, con mayor incidencia en vertientes sur y este.

Lanzarote: Cielos despejados con nubes altas por la tarde. Mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso.

Cielos despejados con nubes altas por la tarde. Mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso. Arrecife: 17º / 25º.

Fuerteventura: Ambiente despejado con calima. Descenso ligero de máximas en interiores.

Ambiente despejado con calima. Descenso ligero de máximas en interiores. Puerto del Rosario: 18º / 24º.

Gran Canaria: Calima generalizada, con temperaturas mínimas al alza en la vertiente norte y descenso en cumbres.

Calima generalizada, con temperaturas mínimas al alza en la vertiente norte y descenso en cumbres. Las Palmas de Gran Canaria: 20º / 24º.

La Gomera: Mínimas en ascenso y máximas sin grandes cambios.

Mínimas en ascenso y máximas sin grandes cambios. San Sebastián de La Gomera: 20º / 25º.

La Palma: Intervalos de nubes altas y descenso ligero en cumbres.

Intervalos de nubes altas y descenso ligero en cumbres. Santa Cruz de La Palma: 19º / 27º.

El Hierro: Calima y estabilidad térmica, con ligero ascenso de mínimas.

Calima y estabilidad térmica, con ligero ascenso de mínimas. Valverde: 16º / 25º.

Estado del mar

En las islas occidentales se espera viento del noreste de fuerza 3 a 5, con marejadilla o marejada. En las orientales, viento del este o sureste de fuerza 2 a 4, principalmente marejadilla.

Habrá además mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros en todas las islas.

En definitiva, lunes de ambiente seco, cielos poco nubosos y polvo en suspensión persistente en todo el archipiélago, con temperaturas sin grandes variaciones pero sensación térmica elevada en zonas expuestas al sol.