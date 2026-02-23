Así será la Ciudad del Cine de Tenerife: 680 millones, 13 platós, 15.000 empleos

400.000 metros cuadrados totales, 13 platós de rodaje, 3.200 metros de set acuático exterior, 8.800 metros dedicados a la formación audiovisual, la estimación de generar 689 millones de euros ... Todas las cifras son elevadas en torno a la Ciudad del Cine de Adeje, el proyecto que trata de sacar adelante la empresa Imagine Green Studios Sociedad Limitada sobre suelo rústico de protección territorial en Llano del Majano-Llano de las Aulagas, en lo que los lugareños han llamado popularmente la Finca de Fañabé. El objetivo es convertir la zona en un imán para la industria cinematográfica.

La iniciativa en su conjunto nace de la mano de los incentivos derivados del Régimen Económico y Fiscal (REF), que atraen hasta el Archipiélago a producciones audiovisuales. Precisamente para satisfacer la demanda de espacios de rodaje ya se encuentra en marcha Gran Canaria Studios y se intentó, sin éxito, el desarrollo de Dreamland en Fuerteventura y después en Gran Canaria, donde tampoco ha terminado de arrancar. Ahora, la Ciudad del Cine de Adeje trata de correr mejor suerte.

Uno de los primeros pasos administrativos de importancia para este proyecto tuvo lugar en junio de 2023, cuando fue declarado de interés insular por el Pleno del Cabildo de Tenerife. Eran los últimos compases de la presidencia de Pedro Martín (PSOE) y solo recibió los votos en contra de Sí Podemos Canarias. Ya a finales de enero de este año, el proyecto logró el aval del mismo órgano para solicitar el comienzo del procedimiento de análisis de la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife (CEAT). Y ahí está en la actualidad.

Voces en contra

Con los documentos publicados y en exposición, se empiezan a vislumbrar con más detalle las características de lo que se ha dado en llamar ‘Ciudad del Cine’ y cuya denominación oficial es ‘Imagine Green Studios (IGS)’. La actuación ya ha encontrado algunas voces en contra y, particularmente, la de Sí se Puede, que ha expresado su «rechazo frontal» al entender que ocupará «suelo agrícola de alto valor», que es un lugar de tránsito de aves migratorias y con presencia de colonias de pardelas, y que está rodeado por zonas de especial conservación (ZEC).

Los promotores recogen en la memoria justificativa que el proyecto se localizará sobre una superficie exacta de 400.037,58 metros cuadrados. La elección del enclave responde, según la documentación, a las bondades del clima del Sur de Tenerife –esencial para el rodaje continuado–, la proximidad al Aeropuerto de Tenerife Sur, la conexión inmediata con la autopista del Sur ( TF-1), la «oferta hotelera única» de que se dispone, la cercanía de servicios sanitarios, y una red de restauración, transporte y centros formativos.

IGS se concibe como «un equipamiento cultural para el fomento y desarrollo de la cinematografía y demás producciones audiovisuales» y se articula en dos grandes áreas: producción y postproducción, por un lado; y formación y servicios culturales, por otro. Según la documentación, el objetivo central es crear un clúster cultural especializado en producción audiovisual con «la tecnología digital más avanzada» y servicios para películas y series de gran presupuesto, «de calidad igual o superior a la de los mejores estudios internacionales». La iniciativa incluye un centro de formación superior y de formación profesional en oficios del sector.

32.000 metros para rodajes

En el plano físico, el complejo prevé más de 32.000 metros cuadrados dedicados al rodaje. Contará con 13 platós –seis de ellos dobles, incluido el acuático– de entre 1.625 y 3.250 metros cuadrados y 14 metros de altura de trabajo. Cada set dispondrá de talleres para la construcción de decorados y zonas de servicios (oficinas, vestuarios, camerinos, comedor...), hasta alcanzar más de 35.000 metros cuadrados destinados a estas funciones auxiliares.

Uno de los elementos diferenciales será un plató interior de 2.250 metros cuadrados para rodajes subacuáticos y en seco en varios niveles, dotado «con maquinaria específica, única en Europa». Se complementará con un set acuático exterior de 3.200 metros cuadrados y un backlot –escenarios exteriores– de casi 70.000 metros cuadrados para recrear paisajes.

La planificación incluye además 4.500 metros cuadrados de naves para construcción y almacenamiento de decorados; 9.300 metros cuadrados de oficinas y usos complementarios; una explanada para eventos al aire libre de más de 4.500 metros cuadrados; 1.800 metros cuadrados para postproducción audiovisual; 4.200 metros cuadrados para platós para nuevos desarrollos tecnológicos, y 8.800 metros cuadrados destinados a formación audiovisual, un centro de estudios superiores donde se impartirán «estudios y másteres vinculados a la industria cinematográfica» y un «centro de formación profesional» en las disciplinas relacionadas con la producción audiovisual.

Calle Budapest

El ámbito se sitúa entre el casco de Adeje y Costa Adeje, delimitado por la calle Budapest y en paralelo a la autopista del Sur. Detallan los documentos que la parcela presenta una pendiente descendente desde el noreste hasta la citada vía, organizada en grandes bancales que salvan un desnivel de entre 92 y 147 metros sobre el nivel del mar. «El ámbito de actuación correspondía básicamente con una antigua explotación agraria dedicada al cultivo del plátano, abandonada décadas atrás, encontrándose dichas tierras sin actividad alguna actualmente», se precisa.

Uno de los puntos más controvertidos es el agua. La documentación recoge un consumo anual de 886.585 metros cúbicos de agua potable, lo que equivale a unas 355 piscinas olímpicas. Es ese uno de los aspectos en los que Sí se Puede ha centrado sus críticas al proyecto. Mientras que la formación política advierte de afecciones para especies, la empresa lo niega en la documentación.

El estudio de impacto económico, elaborado a partir de proyecciones de la consultora Pricewaterhouse Coopers (PwC), estima que en el décimo año de funcionamiento el complejo podría generar 689,03 millones de euros de aportación al Producto Interior Bruto (PIB) canario. También se contempla un incremento progresivo de producciones, desde 128 el primer año hasta 206 en el décimo. Por su parte, el impacto sociolaboral se cifra en 15.610 empleos, con un salario medio estimado de 2.322 euros y una incorporación creciente de mujeres al sector.

Defensa del proyecto

La justificación del interés insular del proyecto se apoya en la urgencia de diversificar la economía canaria tras el desplome provocado por la pandemia, que evidenció la «extrema vulnerabilidad que ha mostrado la economía canaria ante shocks de demanda en la actualidad turística por motivos variados como los experimentados en los últimos años y la imperiosa necesidad de actuar rápidamente en la construcción de alternativas». En ese vértice se detienen desde el Ayuntamiento de Adeje cuando se les pregunta por la iniciativa. «Desde que conocimos este proyecto nos pareció una buena oportunidad para avanzar en el cambio de modelo económico que tanto se reivindica», expresa el concejal de Presidencia y Planificación del Territorio, Manuel Luis Méndez.

«Es un proyecto que tiene que ver con una industria próspera y productiva, que puede llegar a generar miles de empleos y que diversifica nuestras fuentes de ingresos», sostiene un edil que considera que no se puede abandonar el turismo, «pero sí apostar por nuevos nichos de negocio que crearán oportunidades en torno a una industria que tiene que ver con la imagen, la comunicación, la creatividad...», y añade que habrá un centro de formación y «podrá dar salida a miles de jóvenes, creando oportunidades más allá del turismo».

Desde el Cabildo de Tenerife, y en particular la directora insular de Proyectos Estratégicos –Alicia Leirachá–, también hacen una cerrada defensa de la iniciativa. «No solo es de gran importancia para el fomento y desarrollo de la cinematografía en Tenerife, sino que también contribuye al desarrollo económico y cultural de la Isla, así como a la generación de empleo y a la formación especializada en el sector», manifiesta.

El consistorio adejero indica que los planteamientos que han hecho los promotores se ajustan al modelo de desarrollo que el gobierno local quiere para el municipio y que ahora «hay que ver si cumple con todos los requisitos legales, urbanísticos y medioambientales». Manuel Luis Méndez completa que el lugar elegido «es propicio y supondría recuperar una zona abandonada e incorporarla a la sociedad de manera productiva».