Récord histórico del sector audiovisual de Tenerife con 4.249 empleos de alta cualificación creados en 2025

El sector audiovisual deja varios récords históricos en Tenerife en 2025: 4.249 empleos creados, un 15 % más que en 2024 (cuando registró 3.696), y un impacto económico de 117 millones, casi 15 millones por encima de la cifra de 2023, la mayor hasta el momento. Son algunos de los datos del balance del sector durante el año pasado recabados por Tenerife Film Commission, el departamento de Turismo de Tenerife que se encarga de fomentar la producción audiovisual en la isla de productoras extranjeras, nacionales y locales con proyectos de cine, series de televisión, animación, publicidad y de posproducción.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, explica que "el sector audiovisual en Tenerife ya no es una promesa, es un motor de empleo de alta cualificación. El balance de 2025 de la Tenerife Film Commission arroja un récord histórico de impacto económico: las producciones generaron 117 millones de euros en la isla, la cifra más alta hasta la fecha. Pero más allá de la facturación, lo que quiero destacar hoy es el capital humano".

Oportunidades de empleo para los profesionales de Tenerife

La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, señala “estos resultados son fruto de una estrategia clara de posicionamiento internacional alineada con las entidades públicas y las empresas del sector audiovisual, el acompañamiento personalizado a las producciones y la colaboración público-privada. Más allá de las cifras, el verdadero éxito está en el crecimiento del capital humano, con más profesionales de la isla asumiendo cada vez más responsabilidades clave en producciones nacionales e internacionales”.

En este sentido, subraya que uno de los objetivos prioritarios de la Tenerife Film Commission y en el que estamos actualmente trabajando es impulsar en colaboración con las instituciones, centros de formación y productoras asociadas a la Tenerife Film Commission, la formación especializada para generar oportunidades reales y de empleo estables a los jóvenes y profesionales de la isla.

Melwani destaca “impulsamos un modelo de producción responsable y sostenible, demostrando que es posible crecer manteniendo un firme compromiso con el entorno. De cara al 2026, nuestro reto es seguir mejorando la experiencia de las productoras, simplificando trámites y agilizando permisos para reforzar la competitividad de Tenerife como destino de rodajes, así como ver materializados los acuerdos de formación que tenemos actualmente en marcha”.

Tenerife acogió 166 producciones en 2025

Durante 2025 la isla acogió un total de 166 producciones audiovisuales, frente a las 145 de 2024, muy cerca del récord histórico de 189 producciones en 2021. Por tipología de proyectos, se rodaron hasta 31 largometrajes de ficción, lo que supone 20 proyectos más que el año previo. Destaca la estabilización del balance de series de ficción para plataformas y cadena de televisión que ascendieron a 15. Se rodaron 8 programas de televisión, así como 5 largometrajes documentales y 2 docuseries. En referencia a los proyectos de animación las empresas los estudios participaron en 9 proyectos distintos. En paralelo se realizaron 35 spots de publicidad y 51 sesiones de fotografía. En cuanto a los proyectos exclusivos de posproducción, se contabilizaron 4.

Del total de proyectos realizados, alrededor del 60 % fueron producciones internacionales, en total 98 y 62 producciones nacionales. Cabe destacar el récord histórico en el número de jornadas de rodaje contabilizadas en 2025: un total de 1526 jornadas de rodaje, frente al máximo de 1207 jornadas previamente registrado en 2021. El aumento significativo del número de días de rodaje, en relación con la cifra total de producciones, indica que los rodajes se alargan considerablemente en el tiempo en la isla, hay una permanencia más prolongada de los proyectos en la isla. El sector generó empleo para 4.249 profesionales técnicos y artísticos, batiendo asimismo un récord histórico, al superar las 3.696 personas empleadas en 2024.

Si analizamos el impacto económico diario, la actividad audiovisual dejó una inversión media de 464.616 euros por cada día laboral del año, lo que refleja el gasto directo y sostenido del sector estratégico en la economía insular.

Producciones relevantes

El crecimiento del número de producciones en 2025 se explica, en gran medida, por el incremento de los largometrajes, con 31 proyectos, frente a los 11 realizados en Tenerife en 2024. De estos, 25 fueron largometrajes nacionales y 6 internacionales. De los nacionales, 23 se acogieron al incentivo 36.1 y 2 de ellos recibieron subvenciones. De entre los largometrajes internacionales, 4 de ellos se acogieron al incentivo 36.2 para producciones extranjeras. Estos proyectos tuvieron una duración media de 16 jornadas de rodaje y un promedio de inversión económica de 77.457 euros por jornada trabajada.

De entre las películas extranjeras que acogió Tenerife en 2025, destaca el largometraje americano Day Drinker, producido por Lionsgate. La película reúne a Johhny Depp y Penélope Cruz como protagonistas por cuarta vez en pantalla en una historia de intrigas en alta mar. Cabe destacar el caso de la película The Hive dirigido por el cineasta español Martín Rosete, ha contado con la producción ejecutiva de Sebastián Álvarez (Volcano Films), y de Maximilian Leo y Jonas Katzenstein (augenschein Filmproduktion). Para este proyecto, rodado entre julio y agosto de 2025, la productora participó en el diseño y ejecución creativa del proyecto. La presencia de jefes de equipos canarios como Iombi García a cargo de la dirección de fotografía, Orlando Harris en la dirección de arte, Nuria Machado, jefa de estilismo y Poppy Ramos y Alfredro Aguirre, como jefes de maquillaje y peluquería, son indicadores de la transición que atraviesa la industria, que más allá de ser un destino de rodajes se posiciona como un agente activo en el diseño y desarrollo de proyectos creativos gracias a los equipos cualificados. Mojito, fue otra producción europea producida por la productora danesa SF Studios Copenhague, junto a Sur Film como productora de service.

Entre las principales producciones españolas se encuentran Bajo un fuego, dirigida por Martín Cuervo, de Secuoya Studios y Álamo Producciones, con el servicio a la producción de River Flow Pictures. La película es una secuela de Bajo un volcán, que fue estrenada el pasado mayo y está protagonizada también por el actor cubano-americano William Levy. Bajo Risco, es un largometraje de época ambientado en el siglo XVII en La Graciosa y producido por la productora canaria El Viaje Films y La Banda Negra.

Series de televisión

En 2025 se rodaron en Tenerife 15 series, frente a las 14 de 2024, para plataformas y cadenas destacadas como Paramount, Netflix, Amazon Prime y Movistar. Del total, 10 fueron producciones nacionales y 5 internacionales. Las series para cadenas de televisión y plataformas han tenido una duración media de 31 jornadas por proyecto y una inversión media de 108.700 euros en cada jornada de rodaje. El gasto aproximado derivado del rodaje de las series por cada día laboral es de 204.000 euros diarios en la isla.

Entre los proyectos internacionales cabe destacar la serie americana NCIS Tony & Ziva, spin-off de la popular serie policíaca NCIS, una producción de Paramount, estrenada en Prime Video, que contó con servicios a la producción de Seven Islands Films. La serie alemana Alea Aquarius, de Red Balloon y Frauds, de la productora británica Monumental TV para ITV.

Algunas de las series españolas más relevantes son Aquel, producida por DLO Banijay, una serie biográfica del cantante Raphael; El laberinto de las mariposas, un thriller romántico, protagonizado por Can Yaman, de Secuoya Films y Yakarta, de MediaPro Studio y Buendía Estudios Canarias para Movistar +, protagonizada por Javier Cámara, y ganadora del Premio Feroz 2026 a mejor serie de televisión.

La serie irlandesa These sacred vows, de Treasure Entertainment y la americana Wild Things, para la plataforma Apple TV+, contaron con la participación de la productora de service Anima Stillking y obtuvieron en 2025 el sello de producción audiovisual sostenible de Tenerife Film Commission, gracias al éxito en la implementación de los Planes de Sostenibilidad.

Animación

El sector de la animación mantuvo una presencia relevante en 2025, con 5 largometrajes de animación, 4 internacionales y uno español, y 2 series, todas acogidas al incentivo fiscal. La inversión total en animación, considerando proyectos anuales y plurianuales, fue de 15.288.275,75 euros, ligeramente inferior a los 19 millones registrados en 2024. Estos proyectos generaron 2.942 días de trabajo y emplearon a 910 personas en el ámbito de la animación.

Entre los proyectos de animación destacan el largometraje canadiense Tangles, de Giant Ant en el que participó Tomavision Studio, y la alemana Arnie and Barney de Studio 100 junto a 3Doubles Producciones. Este estudio canario de animación también participó en Evolution junto a Spain The Thinklab y en el largometraje español Heidi. El rescate del lince, en coproducción con Alemania y Bélgica. Por su parte, el estudio B-Water Studios participó en el largometraje alemán Conni, de Youngfilms GmbH & Co y en la película Lotte & Totte, de la productora danesa Fridthjof Animation ApS. Algunas de las series de animación más reseñables, son la alemana Dino Daze, de Mack One Deutschland GmbH & Co KG y B Water Studios con Panta Rei Animation y la suiza The Treehouse Gang de la productora Dschoint Ventschr Filmproduktion, con la participación de Media Solution.

Proyectos de posproducción

La inversión en proyectos exclusivamente de posproducción experimentó un notable crecimiento en 2025, con un aumento cercano al 50%, pasando de 2,7 millones de euros en 2024 a 4,2 millones de euros en 2025. Este dato confirma el fortalecimiento de Tenerife como enclave para servicios avanzados de posproducción digital y VFX. Destacan la serie The Morning Show Season 4 para Apple TV + o el largometraje El Contable 2 que contaron con los servicios de posproducción del estudio de VFX 22Dogs, con sede en Milán, Los Ángeles y Santa Cruz de Tenerife.

Uso creciente del incentivo fiscal por parte de empresas locales

Un total de 52 producciones hicieron uso del incentivo fiscal en 2025, frente a las 37 de 2024 y las 26 de 2023. Destaca, especialmente, el uso del incentivo nacional, por inversión en producciones o coproducciones españolas, que ha duplicado respecto al año anterior, pasando de 17 proyectos en 2024 a 34 en 2025. Además, hay una tendencia creciente por parte de las productoras locales, históricamente asentadas en Tenerife, de acogerse al incentivo fiscal, algo menos habitual en ejercicios anteriores. El contrato de financiación es el instrumento que ha facilitado en mayor medida que proyectos más independientes acceda al incentivo fiscal.

Proyección internacional y reconocimientos

La industria audiovisual tinerfeña tuvo una presencia relevante en el mapa internacional a lo largo del año pasado. Largometrajes como Mariposas Negras recibieron múltiples reconocimientos en el circuito de premios nacionales e internacionales como los premios Goya, Forqué, Platino, Gaudí o Quirino, entre otros. Por su parte, Superklaus, coproducida por 3Doubles Producciones, fue nominada a los Premios Goya por la categoría de animación. La productora tinerfeña Sur Film, con sede también en Barcelona y Lisboa coprodujo en 2025 la película Rosebush Pruning del director brasileño Karim Aïnouz, que participa en la competición por el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín 2026.

Directorio profesional de Tenerife Film Commission

En torno a 90 empresas asociadas a Tenerife Film Commission trabajan de forma habitual en las producciones locales, nacionales e internacionales que se desarrollan en la Isla. Además de productoras o empresas productoras de servicios, cabe mencionar los estudios de VFX, así como laboratorios de imagen digital, proveedores de sonido directo, alquiler de cámaras, equipos de iluminación, maquinaria, material de producción, hoteles film-friendly, catering o logística. En 2025 se asociaron un total de 11 empresas ubicadas en Tenerife: Crazy Meerkat, Hard Rock Hotel Tenerife, Hotel Meliá Hacienda del Conde, Hotel Silken Saaj Maar, Hotel Taoro, Media Solution, Mendips Film, Pop House, Red Animation, Roamer Service y Topshot.

Promoción, formación y retos

Tenerife Film Commission estuvo presente en 6 eventos internacionales, manteniendo 92 reuniones profesionales en mercados como European Film Market, Series Mania, MIFA (Annecy), Festival de San Sebastián, MIPCOM y Shooting Locations Marketplace (SLM).

En la isla, participó en 7 eventos del sector, entre ellos los Premios Quirino y su Foro, CIIF Market, Isla Calavera, Miradas Afroindígenas y su market, FICMEC, Mundos Digitales Canarias y la Expo Audiovisual.

Asimismo, TFC colaboró en numerosas acciones formativas, como el encuentro Rueda de la Academia de Cine, los laboratorios IslaBentura y Quirino Lab, talleres de animación como Santa Cruz Animada, cursos de dirección de producción y diversas charlas en centros educativos y de formación profesional. También se trabajó de forma coordinada con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y con entidades privadas para impulsar la formación continua del sector.

En cuanto a la actividad de la Film Commission, en 2025 se atendieron 411 solicitudes, frente a las 373 de 2024, una cifra muy similar a la registrada en 2023 (402), lo que demuestra la voluntad afianzada y prolongada del sector por producir en Tenerife.

Con vistas a 2026, uno de los principales retos identificados en Tenerife Film Commission es la simplificación de los trámites administrativos, especialmente para rodajes de menor impacto, con el objetivo de agilizar los permisos y adaptar los plazos a la logística real de las producciones audiovisuales. Esta mejora permitiría atraer un mayor volumen de proyectos publicitarios, fundamentales para dar continuidad al tejido profesional del sector.