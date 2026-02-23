La protectora se moviliza para evitar el cierre con 300 perros

La Asociación de Defensa y Protectora de Animales de Canarias (Adepac)convoca una concentración para «salvar» a los 300 perros del albergue de El Ravelo (El Sauzal). Será este viernes, a partir de las 9:00 horas, en la plaza del Cabildo, justo antes del inicio del pleno de febrero de la Corporación insular. La entidad se encuentra en una situación crítica que amenaza con un cierre definitivo. Sus dirigentes argumentan que, «tras décadas de servicio esencial» protegiendo animales y auxiliando a la justicia y a las fuerzas de seguridad, la «desidia política» del actual equipo de gobierno de CC y PP «pone en riesgo la supervivencia del refugio».

Adepac, protectora que se define como pionera en el sacrificio cero y con calidad de vida, recuerda en un comunicado que esos 300 perros requieren alimentación diaria, atención veterinaria y el cuidado de personal especializado. Para el colectivo, la subvención de 250.000 euros anuales que recibía estaba infradotada, pues «son necesarios al menos 500.000 para una gestión digna», pero es que, argumentan», « Coalición Canaria y el Partido Popular han decidido eliminar por completo esta partida del presupuesto de 2026». Esta decisión, subrayan, «deja a la protectora en una situación de desamparo absoluto y aboca al centro a un cese de actividad inminente».

Además de este «asfixiamiento económico», el actual Gobierno insular «ignora la partida de 600.000 euros comprometida en el mandato anterior para la rehabilitación integral del centro». Sentencian que «resulta negligente que anuncien nuevos albergues mientras permiten que el de El Ravelo, que ya funciona y es propiedad del Cabildo, se caiga a pedazos por falta de mantenimiento».

Moción al pleno

Adepac alcanzó un compromiso con el Grupo Socialista, que presentará una moción al pleno del viernes, solicitando la reincorporación de los fondos de mantenimiento actualizados a 500.000 euros, la licitación de las obras de reforma y el reconocimiento oficial a la labor histórica de la asociación.

Un perro abandonado a la espera de dueño en un refugio de Tenerife / María Pisaca

El PSOE de Tenerife, en una moción que defenderá el anterior consejero de Sector Primario, Javier Parrilla, exige al Cabildo «salvar el Refugio de El Ravelo» y declarar «la emergencia de sus obras ante el riesgo sanitario». Parrilla explicará en este foro que «el proyecto de reforma integral del centro fue adjudicado en 2022 y permanece bloqueado cuatro años después, bajo el gobierno de CC y PP».

Alegaciones de otras protectoras

El área de Sector Primario explicó ayer que la subvención nominativa deja de concederse a Adepac «ante las alegaciones de protectoras de animales al anterior presupuesto por agravio comparativo», ya que «las recibían por concurrencia competitiva». El Cabildo eleva de 400.000 a 700.000 euros la dotación con la voluntad de que todas, incluida Adepac, «dispongan del apoyo económico suficiente».

En cuanto al convenio, «se extinguió por aplicación directa de la ley 40/2015, que establecía un plazo de tres años para adaptarse». El argumentario del Cabildo de cara al debate del viernes incluye la idea de que toda la información respecto a la subvención y al convenio concreto con Adepac ha sido compartida con los responsables de la protectora en reuniones entre la Administración insular y la organización, así como en los consejos insulares de Bienestar Animal (con representación de Adepac), «sin que nadie mostrara disconformidad con lo planteado».