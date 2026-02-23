El guachinche del norte de Tenerife que destaca por la calidad de sus elaboraciones y sus raciones generosas

En el norte de Tenerife, concretamente en Los Realejos, se encuentra un guachinche muy bien valorado por sus clientes. Mi Guachinche Casa Pedro, es un establecimiento que se ha consolidado como un referente de la cocina canaria tradicional gracias a la calidad de sus productos.

Cocina canaria

El local cuenta con una carta amplia y variada que busca conquistar a sus clientes por los platos característicos de la gastronomía canaria. Como entrante, se puede degustar las garbanzas, las croquetas caseras, el queso asado o el escaldón entero otros platos. Una de las elaboraciones que más destacan en las reseñas es la calidad de su ensaladilla de batata.

Para quienes prefieran optar por carne, el guachinche ofrece desde carne de fiesta o carne de cabra, hasta opciones la brasa como entrecot o secreto ibérico. Una variedad que permite disfrutar a todos sus comensales.

Los pescados y mariscos también se hacen un hecho en el menú. El pulpo, el pescado encebollado o los calamares son algunas de las opciones que ofrece Casa Pedro.

Como broche final, los amantes del dulce pueden disfrutar de alguna de las elaboraciones caseras del local.

Relación calidad-precio

Las raciones generosas y los precios son otro de los aspectos mejor valorados por los clientes. Además de un servicio atento y la limpieza. Por todo esto, se ha convertido en una parada obligatoria tanto para los vecinos como para los visitantes de la isla.

Horario y ubicación

Mi Guachinche Casa Pedro se encuentra en calle la Longuera, 10, en Los Realejos. Cuenta con 4,7 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el local.

Abre de lunes a domingo en horario de 13:00 a 17:00 horas, mientras que los sábados amplía su servicio a cenas de 19:00 a 22:00 horas. Los martes y miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.