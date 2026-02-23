El Cabildo de Tenerife quiere que los conductores sean los 'policías' de las guaguas de Titsa

El Cabildo de Tenerife aplicará cinco medidas para frenar las agresiones que sufren los conductores de Titsa y que experimentaron un repunte en Carnaval. Entre las acciones destacan la instalación de mamparas en las 600 guaguas que forman la flota, desarrollar una campaña informativa y de concienciación sobre las sanciones a las que se exponen los infractores y dotar del rango de autoridad administrativa a los chóferes. Asimismo, se reforzará la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad para actuar en los puntos considerados más conflictivos y en el servicio nocturno, donde está previsto aumentar la presencia policial.

La Corporación insular presentó su propuesta de actuaciones a los sindicatos USO, MSK y UGT antes de darla a conocer públicamente este lunes en el Intercambiador de Transportes de Santa Cruz, a través de la presidenta, Rosa Dávila, y la consejera de Movilidad, Eulalia García, quienes resaltaron la solicitud al Gobierno de Canarias para que otorgue a los conductores la consideración de autoridad administrativa durante el desempeño de sus funciones, además de reforzar la figura de los inspectores. Este reconocimiento simplificará el procedimiento de denuncia, levantar actas y poner denuncias sobre la marcha, en el instante en que se produce la infracción. Dávila espera "que estén de acuerdo todos los grupos parlamentarios", ya que la medida se apoya "en varias sentencias del Tribunal Constitucional".

Campaña informativa

En paralelo, el Cabildo lanzará una "potente" campaña informativa dirigida a la ciudadanía, para dar a conocer las sanciones establecidas en la Ley de Transporte por Carreteras de Canarias, en caso de agresión al personal del transporte público o conductas inadecuadas durante el trayecto. Al respecto, la consejera de Movilidad recordó que este tipo de conductas han pasado a considerarse infracciones muy graves, con multas que pueden oscilar entre de 4.000 y 6.000 euros. Las infracciones leves podrán alcanzar hasta 200 euros y las graves, entre 600 y 2.000. La campaña informativa será visible en las pantallas de las guaguas de Titsa y también se difundirá a través de medios de comunicación tradicionales, diarios digitales y redes sociales. Una vez finalizada, comenzarán a aplicarse las nuevas sanciones fijadas por ley.

Asimismo, se impulsará un acuerdo marco que permita al Cabildo y a Titsa personarse como acusación particular en caso de agresión a su personal. La presidenta del Cabildo recordó que "todas nuestras guaguas llevan instaladas cámaras", por lo que todo lo que ocurre es grabado y se utiliza en caso de denuncia. La consejera García explicó que el grado de incidencia de las agresiones "no es alto", en torno al 2% del total de servicios y expediciones anuales (42 millones de kilómetros recorridos y dos millones de viajes), pero recalcó que el objetivo es "la agresión cero" y garantizar la seguridad de los trabajadores y del pasaje.

Una guagua urbana de Santa Cruz llega a la parada de la plaza MIlitar / Andrés Gutiérrez

Coordinación

Yeray González, miembro del comité de empresa, reconoció que los trabajadores están "muy contentos y agradecidos" por las medidas anunciadas para reforzar la seguridad, aunque las agresiones físicas no son habituales, las verbales son "casi a diario", valoró. El representante de los trabajadores señaló que los incidentes que se difunden en redes sociales en la actualidad "no son hechos nuevos". Ya en septiembre de 2024, el Comité de Empresa denunció «las casi cotidianas agresiones e insultos a los que vienen expuestos los conductores de determinadas líneas».

El propio Comité aseguró que «hay broncas que se producen de forma espontánea y están motivadas para grabar, armar la que arman, bloquear el transporte y subir las imágenes a las redes para ganar seguidores". Estos hechos "crean un elevado nivel de estrés en los trabajadores de forma que la incapacidad temporal se ha disparado y lleva a compañeros a requerir tratamiento psicológico». Como ejemplo aludieron a que «han vaciado extintores en el interior de la guagua y contra el conductor, además de hacerlo en ruta, no con el vehículo parado». Admitieron que «siempre ha habido problemas, pero desde que llegó la gratuidad en el transporte se ha incrementado, porque hay más pasaje». Este factor y «la irrupción de las redes sociales forman un cóctel espectacular».

Estas situaciones conflictivas se registran en el servicio de guaguas en toda la Isla y "se ha trasladado a todos los centros de trabajo". En el Comité de Empresa expuso que "las situaciones conflictivas ya no se dan solo en el sur, desde San Isidro hasta la zona turística, ni en el Suroeste de Santa Cruz, sino que es una problemática extendida a toda la Isla". La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, se pronunció de forma rotunda: "No vamos a permitir ningún tipo de violencia a nuestros trabajadores en la guagua". Advirtió de que "ningún energúmeno se irá de rositas cuando exista una agresión".

Titsa cuenta con una flota de 600 guaguas que cubren las 180 líneas interurbanas y 33 urbanas, en las que transportan a 87 millones de pasajeros anuales, con una plantilla de 2.190 trabajadores de los que 1.500 son conductores.