El Cabildo reafirma una inversión de casi 5 millones para culminar el Cine Teatro de Buenavista hasta 2029

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Cultura, Museos y Deportes, ha aprobado este lunes en Consejo de Gobierno el reajuste de anualidades de la actuación en el Cine Teatro de Buenavista, incluida en el Plan de Infraestructuras Culturales 2016-2029, con el objetivo de adecuar la financiación al ritmo real de ejecución de las obras y asegurar su correcta finalización, avanzó el vicepresidente Lope Afonso.

La medida responde a la imposibilidad de justificar determinados fondos en los plazos inicialmente previstos, por lo que se incorpora una nueva anualidad en 2029 y se anulan parcialmente las anualidades correspondientes a 2026 y 2027 previamente autorizadas. Asimismo, se modifican y unifican hasta 2027 los plazos de ejecución y justificación de las anualidades comprendidas entre 2018 y 2027.

El Cabildo aportará casi 2 millones a la obra en 2029

Lope Afonso resalta que el proyecto del Cine Teatro de Buenavista forma parte del Plan de Infraestructuras Culturales 2016-2021, ampliado hasta 2029, y cuenta con una financiación total de 5.462.879 euros, aprobada por acuerdo del 2 de octubre de 2025. De esta cantidad, el Cabildo aporta 4.916.591 euros y el Ayuntamiento de Buenavista del Norte 546.287 euros.

La anualidad de 2029, por importe de 1.803.394 euros, se destinará a favor del Ayuntamiento de Buenavista del Norte para culminar la actuación.

Compromiso con las infraestructuras culturales

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, manifiesta que “este reajuste es una decisión responsable que nos permite adaptar la planificación económica a la realidad de la obra, garantizando la inversión pública y asegurando que el Cine Teatro de Buenavista sea una realidad en los próximos años”. Afonso subraya que “el compromiso del Cabildo con la mejora de las infraestructuras culturales en todos los municipios de la isla es firme y sostenido en el tiempo”.

Por su parte, el consejero insular de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, explica que “la unificación de los plazos hasta 2027 aporta seguridad jurídica y estabilidad administrativa al proyecto, facilitando su correcta ejecución y justificación”. Acha añadió que “el Cine Teatro de Buenavista será un espacio clave para dinamizar la actividad cultural de la Isla Baja, y reforzar el acceso de la ciudadanía a una programación estable y de calidad”.

Con esta decisión, el Cabildo reafirma su apuesta por el desarrollo cultural equilibrado del territorio insular y por la consolidación de equipamientos que contribuyan a la cohesión social y al fortalecimiento del tejido cultural de Tenerife.