La calima mantiene en aviso amarillo a Tenerife y reduce la visibilidad hasta los 3.000 metros

La calima seguirá empañando los cielos de Tenerife hasta este martes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decidido mantener activo el aviso amarillo porque el polvo en suspensión reducirá la visibilidad en Canarias hasta unos 3.000 metros.

Además, este martes se prevé un ambiente inusualmente cálido para esta época del año, con temperaturas máximas de hasta 25 grados y mínimas que rondarán los 19 en Santa Cruz de Tenerife, según la previsión la Aemet.

Aviso activo en toda Canarias

Las islas de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro permanecen bajo aviso amarillo debido a la calima generalizada.

La Aemet detalla que la reducción de visibilidad será especialmente perceptible en las zonas más expuestas al flujo de aire del este y sureste. En las islas de mayor relieve, el polvo afectará en un primer momento a las medianías, extendiéndose posteriormente hacia las áreas costeras.

La calima estará más presente en el este y sur de las Islas

La calima afectará más a las vertientes este y sur de las islas montañosas, donde la concentración de partículas en suspensión puede ser mayor. Este tipo de situaciones es habitual cuando el aire sahariano alcanza al Archipiélago canario.

Además de la disminución de visibilidad, la entrada de aire cálido ha provocado una subida de las temperaturas, que en los últimos días han registrado valores por encima de la media habitual para esta época del año.

Previsión meteorológica para el martes

De cara al martes 24 de febrero, la previsión apunta a un panorama de cielos despejados con presencia de calima en todas las islas. En el norte de las islas occidentales podrían aparecer algunos intervalos nubosos durante la tarde o a últimas horas del día.

En cuanto a las temperaturas, se esperan pocos cambios o un ligero descenso, que será más acusado en las mínimas de La Palma.

Cambios en el viento

El viento soplará de componente este entre flojo y moderado, aunque tenderá a girar a componente norte a partir del mediodía y durante la tarde en las islas occidentales. En las orientales, el cambio se producirá a últimas horas del día.

En Lanzarote y Fuerteventura se prevén intervalos de viento fuerte del sureste, especialmente en zonas de interior y en las costas del oeste.