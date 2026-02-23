La Aemet avisa: Tenerife mantendrá este martes la calima y avisa hasta cuándo durará

La calima continuará presente este martes en Canarias, aunque tenderá a ir perdiendo intensidad con el paso de las horas. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas apenas variarán o registrarán un ligero descenso, con máximas que alcanzarán los 26 grados en algunos puntos del archipiélago.

En Tenerife predominarán los cielos despejados, con algunos intervalos nubosos en el litoral norte durante la noche. La calima afectará sobre todo a medianías y vertiente sur, aunque se espera que esté en remisión al final del día.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios o ligeros descensos en zonas costeras. En Santa Cruz de Tenerife se prevén 17 grados de mínima y 26 de máxima. El viento será flojo y de dirección variable en costas, rolando a norte por la noche. En medianías y zonas altas soplará del sureste de flojo a moderado, amainando por la tarde y girando a noroeste.

Situación en el resto de las islas

Cielos despejados con calima y temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del sureste, flojo en costa y más intenso en la vertiente oeste. Arrecife: 16º / 24º.

Panorama similar, con polvo en suspensión y descenso térmico ligero. Puerto del Rosario: 17º / 23º.

Despejado salvo nubes en el litoral norte por la noche. Calima más notable en medianías y sur. Descenso ligero de temperaturas. Las Palmas de Gran Canaria: 19º / 24º.

Calima en remisión por la tarde y ligero descenso, más acusado en mínimas del interior. San Sebastián de La Gomera: 18º / 26º.

Intervalos de nubes altas y bajas en el norte nocturno. Descenso térmico, moderado en mínimas de zonas altas. Santa Cruz de La Palma: 16º / 25º.

Cielos despejados con ligera bajada de temperaturas y calima en retirada durante la tarde. Valverde: 16º / 24º.

Estado del mar

En el mar se espera viento variable de fuerza 2 a 3, temporalmente sur o sureste de 3 a 4 por la tarde en el sur. Habrá marejadilla y mar de fondo del noroeste de entre uno y dos metros, con presencia de calima.

En definitiva, martes de ambiente todavía turbio pero con tendencia a mejorar, temperaturas algo más suaves y viento que irá perdiendo intensidad a medida que avance la jornada.